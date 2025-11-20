धनु राशिफल 20 नवंबर: पार्टनर को जरूर दें पर्सनल स्पेस, नींद नहीं आती है तो करें ये काम

संक्षेप: Aaj Ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope Today 20 November 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उनकी राशि धनु होती है। नीचे जानें कि आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Sagittarius Horoscope Today 20 November 2025, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज अगर लव लाइफ में कोई दिक्कत आए तो उसे समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें। आज पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। करियर के मामले में भी आज का दिन सही जाने वाला है। कुछ चुनौतियां आ सकती हैं लेकिन इसे आप सुलझा लेंगे। पैसों की स्थिति भी ठीक जाएगी। आज इस मामले में आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है। कुल मिलाकर आज आपका दिन सही जाने वाला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु लव राशिफल आज लव लाइफ सही जाने वाली है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि सुबह-सुबह पार्टनर के साथ हल्की-फुल्की बहस हो जाए। धीरे-धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, वैसे ही सब ठीक होता जाएगा। पार्टनर को उनका पर्सनल स्पेस जरूर दें। आज पार्टनर से अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करें। अगर उन्हें कोई सरप्राइज गिफ्ट देना है तो आज दोपहर के बाद का समय अच्छा रहेगा। आज कुछ लोगों को अपने रिश्ते के लिए पैरेंट्स की अनुमति मिल जाएगी। अगर किसी को पसंद करते हैं तो आज प्रपोज कर सकते हैं क्योंकि आज आपको जवाब हां में ही मिलने वाला है।

धनु करियर राशिफल आज ऑफिस में आपका फोकस थोड़ा बिगड़ेगा। ऐसे में प्रोडक्टिविटी में थोड़ी कमी रहेगी। अपने काम पर थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें। बातचीत के दौरान अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। सीनियर्स की हर बात मानते हुए आज काम करें। जो लोग लंबे समय से अपनी नौकरी बदलना चाह रहे थे वो लोग आज रिजाइन दे सकते हैं। आज शाम तक ही आपके पास कहीं से इंटरव्यू कॉल आ सकती है। आईटी, हेल्थकेयर, मीडिया, लीगल, एडवरटाइजिंग, आर्किटेक्चर और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों का दिन आज व्यस्त ही जाने वाला है। स्टूडेंट्स पढ़ाई पर थोड़ा और ध्यान दें। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, वो कुछ नया प्लान लॉन्च करते वक्त सावधान रहें।

धनु आर्थिक राशिफल आज धनु राशि वालों के लिए पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। घर में कोई सेलिब्रेशन होगा, जिसमें आप खर्चा कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग आज अपना कोई पुराना बकाया क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये लोग पार्टनर के साथ नई डील भी क्रैक कर सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना था तो आज ले सकते है। वहीं घर के रेनोवेशन के लिए भी आज का दिन शुभ है। आज कुछ महिला जातकों को कानूनी मामले में पैसों की जरूरत पड़ेगी। वहीं कुछ लोग दान-पुण्य का भी काम करेंगे।

धनु स्वास्थ्य राशिफल आज आपको सेहत से जुड़ी कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर रहेगी। ऐसे में खुद का खास ध्यान रखें। आज कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। वहीं कुछ को सीने से जुड़ी दिक्कत होगी। अगर नींद ठीक से नहीं आती है तो इस ओर जरूर ध्यान दें नहीं तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो एडवेंचर एक्टिविटी से दूर रहें। अंडरवॉटर एक्टिविटी का ख्याल भी मन में ना लाएं। आज कुछ महिला जातकों को गाइनी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। जो लोग दांत दर्द की समस्या से जूझते हैं, वो आज दिन में सावधान रहें।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, प्रैक्टिकल, निडर, खूबसूरत, ज़िंदादिल, एनर्जेटिक, प्यारी, पॉज़िटिव सोच वाली

कमजोरी: चीजें भूल जाना, लापरवाही, कभी-कभी चिड़चिड़ी

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और लिवर

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: हल्का नीला

लकी नंबर: 6

लकी स्टोन: पुखराज

धनु राशि संग रिश्तों की अनुकूलता

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन