धनु राशिफल 18 नवंबर: रिश्चे में ना होने दें किसी तीसरे की एंट्री, पैसों के मामले में आज होंगे कई लाभ

संक्षेप: Aaj Ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope Today 18 November 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उनकी राशि धनु होती है। नीचे जानें कि आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Sagittarius Horoscope Today 18 November 2025, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज आपकी लव लाइफ सही जाने वाली है। अगर पार्टनर के साथ कोई अनबन हो जाए तो बातचीत के साथ सारी चीजों को सुलझा लें। साथ ही ऑफिस में आज आप सही से काम कर पाएंगे। पैसों के मामले में आपकी स्थिति भी सही रहेगी। ऐसे में आप समझदारी से सही इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे। अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहेंगे। एक-दो छोटे-मोटे हेल्थ इश्यू से दिक्कत होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु लव राशिफल आज आप ऐसी कोई भी बात ना कहें, जिससे पार्टनर नाराज हो जाए। उनकी बातों को आज थोड़ा ध्यान से सुनें। आपके पार्टनर आज चाहेंगे कि आप उनसे अपने दिल की बात को खुलकर बताएं। अगर कोई तीसरा शख्स आपके रिश्ते के बीच आ रहा है, तो उसे आने से रोकें। जो लोग एक-दूसरे से अलग हो गए थे, वो आज अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेंगे। शादीशुदा महिलाएं आज परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी जिंदगी में कोई खास इंसान धीरे-धीरे एंट्री मारने वाला है।

धनु करियर राशिफल ऑफिस में आज आपको बहुत काम होगा। इस वजह से आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं। पुरुष जातक आज महिलाओं के साथ सावधानी से पेश आएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कोई शिकायत सामने आ जाए। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को आज ग्रोथ के नए मौके मिलेंगे। जो स्टूडेंट आज एग्जाम देने वाले हैं, वो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, वो कोई भी बड़ा फैसला लेने समय सावधान रहें।

धनु आर्थिक राशिफल आज आपको पैसों के मामले में कई लाभ मिल सकते हैं। आज आमदनी के लिए कई मौके मिल सकते हैं। ऐसे कई काम आएंगे, जिससे आपकी कमाई बढ़ेगी। कुछ महिला जातक आज अपने घर का रेनोवेशन करवाने वाली हैं। कुछ लोग आज दान-पुण्य में खुशी महसूस करेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने का विचार करेंगे। महिला जातक आज किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ा विवाद सुलझा सकती हैं। स्टॉक मार्केट में भी अपना हाथ आजमाएं। इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा।

धनु स्वास्थ्य राशिफल आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आज थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। अपनों के साथ क्वालिटी समय बिताएं। आपका मन इससे शांत रहेगा। आज कुछ लोगों को वायरल फीवर हो सकता है। वहीं कुछ लोग गले की समस्या से परेशान रहेंगे। वहीं आज बच्चों में डाइजेशन की समस्या आने वाली है। घूमने जा रहे हैं तो कोई रिस्क ना लें। आज कोई एक्सीडेंट हो सकता है। खाने में फाइबर वाला खाना ज्यादा शामिल करें।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, प्रैक्टिकल, निडर, खूबसूरत, ज़िंदादिल, एनर्जेटिक, प्यारी, पॉज़िटिव सोच वाली

कमजोरी: चीजें भूल जाना, लापरवाही, कभी-कभी चिड़चिड़ी

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और लिवर

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: हल्का नीला

लकी नंबर: 6

लकी स्टोन: पुखराज

धनु राशि संग रिश्तों की अनुकूलता

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन