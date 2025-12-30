Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 30 दिसंबर: पार्टनर से ना करें एक्स की बातें, नौकरी छोड़ने की कर सकते हैं प्लानिंग

Sagittarius Horoscope Rashifal 30 December 2025 Future Predictions: राशिचक्र में 10वीं राशि धनु की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उन लोगों की राशि धनु मानी जाती है। जानें आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

Dec 30, 2025 08:07 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Sagittarius Horoscope Today 30 December 2025, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज लव लाइफ को खुशहाल बनाकर रखें। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएं। ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर लें। आज धनु राशि वालों की सेहत सही रहने वाली है। नए आइडिया पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। बिजनेस से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के योग हैं। पैसों के मामले में थोड़ी समझदारी से काम लें। बाकी आज की पूरी राशिफल को नीचे विस्तार से पढ़ें...

धनु लव राशिफल

आज आपको अपने रिश्ते में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें और अपनी बात को भी क्लैरिटी के साथ कहें। रिश्ते में पैसे और ईगो को ना आने दें क्योंकि इससे लड़ाई होने की पूरी संभावना है। आज के दिन एक्स से जुड़ी कोई बात पार्टनर से ना करें क्योंकि इससे विवाद और भी गहरा सकता है। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएं और अपनी ओर से एफर्ट्स डालकर चीजों को समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें। वहीं ध्यान रखें कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान दखल ना दें। शादीशुदा लोग आप एक्स से दूरी बनाकर रखें। जो लोग शादी करने का मन बना रहे हैं वो आज पैरेंट्स से अपने पार्टनर की बात कर सकते हैं। योग बन रहे हैं कि वो आपके रिश्ते को मंजूरी दे देंगे।

धनु करियर राशिफल

ऑफिस में आज फोकस के साथ काम करें। मन को भटकाने से बचाएं। ऑफिस में चलने वाली गॉसिप से दूर रहें क्योंकि उससे किसी का भी भला नहीं होने वाला है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। अगर आप नौकरी छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज नोटिस दे सकते हैं। टीम लीड्स को आज सीनियर के सामने अपनी टीम की परफॉर्मेंस को सही से प्रेजेंट करना होगा। स्टूडेंट्स को अच्छी न्यूज मिलेगी।

धनु मनी राशिफल

30 दिसंबर के दिन धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बैंक लोन है तो उसे समय पर चुका दें। पुराना बकाया जल्दी निपटाने की कोशिश करें। आज हो सकता है कि किसी रिश्तेदार या फिर घर के बड़े-बुजुर्ग को मेडिकल खर्च में मदद देनी हो। दोस्तों या फिर भाई-बहन के साथ पैसे से जुड़ी कोई दिक्कत थी तो आज उसके सुझलने की भी संभावना है। एक्स्ट्रा इनकम को ट्रेडिंग में लगा सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग बिजनेस में विस्तार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को कॉलेज में फीस भरने की जरूरत पड़ेगी।

धनु हेल्थ राशिफल

धनु राशि वाले लोग आज अपने रूटीन को फॉलो करें। अच्छी लाइफस्टाइल का सहारा लेकर आप अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। इन दिनों बाहर का खाना खाने से बचें। डाइडेशन की समस्या हो सकती है। जो लोग जंक फूड पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें संभलने की जरूरत है। खाने में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर चीजें ही शामिल करें। चीनी कम खाएं। सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहें। नींद पूरी लें। सोने से पहले फोन कम चलाएं। साथ ही पानी पर्याप्त मात्रा में पीने की कोशिश करें। बुजुर्ग लोगों को आज जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। बच्चों के दांत में दर्द हो सकता है। वहीं कुछ लोगों को गले से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। अपना ख्याल रखें और काम के बीच-बीच स्ट्रेचिंग जरूर करें।

