धनु राशिफल 3 दिसंबर: पार्टनर से किए गए वादे को करें पूरा, खर्चे में आज कर लें कटौती

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 3 December 2025 Future Predictions: राशि चक्र में 10वीं राशि धनु है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। जानें आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 3 दिसंबर 2025: आज धनु राशि के जातक कुछ ना कुछ नया जरूर ट्राई करने वाले हैं। आज आप कई ऐसे हिम्मती कदम आगे बढ़ाएंगे जो जरूरी होंगे। इससे आपको कई नए मौके मिलेंगे। साथ ही इस दौरान आपको कई अच्छे लोग भी मिलने वाले हैं। आपकी एनर्जी आपके पास कई मौके लेकर आएगी। जरूरत पड़ने पर लोगों की सलाह जरूर लें। ऑफिस में खुशी-खुशी अपना काम करें। अपनी बात पर टिके रहें। इस बात का ध्यान रखें कि आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। आज सोच-समझकर किया गया काम आगे तरक्की का रास्ता खोलने वाला है। बाकी सारी चीजों को बारीकी से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु लव राशिफल आज आपको प्यार में गर्मजोशी और थोड़ा रोमांच जरूर महसूस होगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी दोस्त का न्योता जरूर स्वीकार करें और नए लोगों से एक प्यारी सी स्माइल के साथ मिलें। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो साथ में मिलकर कोई मजेदार एक्टिविटी प्लान करें। एक-दूसरे से दिल खोलकर जरूर बात करें। इससे रिश्ते में फ्रेशनेस बरकरार रहेगी। अपने वादे को जरूर निभाएं। पार्टनर की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। आज उन पर कोई बड़ा बदलाव थोपने की जरूरत नहीं है। साथ में छोटे-छोटे पल जरूर एन्जॉय करें। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा।

धनु करियर राशिफल ऑफिस में आज का दिन सही जाने वाला है। आज जिज्ञासा से आपको नए मौके मिलने वाले हैं। किसी पुराने काम को आज नए तरीके से करने की कोशिश करें। इसके बाद देखें कि आज इसमें और क्या बेहतर हो सकता है? मीटिंग में अपने आइडिया को क्लैरिटी के साथ शेयर करें। साथ ही अगर किसी चीज का कन्फ्यूज हो तो छोटे-छोटे सवाल जरूर पूछें। आज आपके काम की भी तारीफ होगी। साथ ही लोगों को समझ आ जाएगा कि आप काम में एडजस्ट कर सकते हैं। ऑफिस में किसी से ज्यादा वादा ना करें। टाइमलाइन रियल रखने की कोशिश करें। डिटेल्स पर आज ध्यान देने की जरूरत है। छोटे लक्ष्य जरूर तय करें। धीरे-धीरे मिलने वाली जीत आगे और भी मौके लेकर आएगी।

धनु आर्थिक राशिफल आज आपकी पैसे की स्थिति सही रहने वाली है। इस मामले में बस आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। अपने पुराने बिल चेक कर लें और सारी बताया राशि चुकता कर दें। आज अपने खर्चों की एक लिस्ट तैयार कर लें। इसके बाद जो भी फालतू का खर्चा है, उसे लिस्ट से हटा दें। अचानक होने वाली खरीददारी से बचने की कोशिश करें। इस मामले में अगर फैसला लेना भी है तो सोच-समझकर लें। अगर किसी चीज का ऑफर अच्छा लगे तो उसके बारे में सारी रिसर्च कर लें। छोटी-छोटी बचत से आगे चलकर फायदा होगा। आज अपने किसी समझदार दोस्त से सलाह जरूर लें। साथ ही अपने रिकॉर्ड को साफ-सुथरा रखें ताकि ग्रोथ दिखती रहे।

धनु स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी सेहत सही रहने वाली है। बस आपको अपने रूटीन को फॉलो करना है। आज दिन की शुरुआत छोटी सी वॉक के साथ करें। सुबह-सुबह हल्की स्ट्रेचिंग से भी आपको खूब फायदा मिलने वाला है। पानी जरूर पिएं। जरूरत पड़ने पर आराम भी करें। काम ज्यादा है तो बीच-बीच में ब्रेक जरूर लें ताकि आंखों को और मन को आराम मिल सके। खाना बैलेंस्ड करें। देर रात भारी स्नैक्स खाने से बचें। तनाव बढ़ने पर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करें। सोने का समय निर्धारित करें और अच्छी नींद लें। आज की ये सारी आदतें आपकी एनर्जी को बेहतर बनाएंगी। साथ ही आपका मूड भी अच्छा रहेगा।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, व्यवहारिक, निडर, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, मिलनसार, आशावादी

कमजोरी: भूलक्कड़, लापरवाह, कभी-कभी चिढ़ाने वाले

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और लीवर

राशि स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पीला पुखराज

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

सामान्य मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूल: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com