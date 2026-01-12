Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 12 जनवरी: आज धनु राशि वालों का इमरजेंसी के लिए पैसा रखें, जल्दी में फैसले ना लें

aaj Ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope : 12 राशियों के राशिचक्र में नवें नंबर पर धनु है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि धनु होती है। आज धनु राशि वालों का इमरजेंसी के लिए पैसा रखें, जल्दी में फैसले ना लें  

Jan 12, 2026 07:40 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Sagittarius Horoscope for Today 12th January 2026 : आज धनु राशि वालों के लिए ब्राइट एनर्जी नए रास्ते खोलेगी। आप बहुत तरोताजा फील करेंगे। आपको सेफ और नए आइडियाज के लिए तैयार रहना चाहिए। छोटे-छोटे मौके से सीखें। आपको प्रैक्टिकल यूजफुल स्किल सीखने हैं। छोटी-छोटी जीत में आपको आनंद लेना है। आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। आइए जानें कैसा रहेगा धनु राशि वालों का आज का दिन

धनु लव राशिफल

आज ओपन और दयालु रहना है। अगर आप रिलेशनशिप में है, तो एक लाइट एक्टिविटी प्लान करें। ऐसी एक्टिविटी जो आपको खश रख सके और आपको हंसा सके। सिंगल धनु राशि के लोग आज किसी खास से मिलेंगे। आप लर्निंग के दौरान या किसी फ्रेंडली ग्रुप में किसी खास से मिलेंगे। आपको अपने वादे छोटे रखने हैं। परिवार में सम्मान बढ़ता है, जब आप इमानदार रहते हैं। एक प्यार भरा नोट और एक काइंड मैसेज आपके दिल को प्यार से भर देगा और आप दोनों में रिश्तों को लेकर गर्माहट आएगी।

धनु करियर राशिफल

आज काम में आपको नए स्किल्स सीखने का चांस मिलेगा। आपको दूसरों से नए आइडियाज शेयर करने हैं। आपको छोटी ट्रैनिंग भी लेनी है। आपको काम को इंप्रूव करने के लिए फीडबैक लेना चाहिए। मीटिंग्स में आपको साफ बोलना है और दिखाना है कि आपके आइडिया ने कैसे काम किया। आपको पहले एक काम करना है और फिर दूसरा शुरु करना है। अपने साथ काम करने वालों की मदद करें। आपको इस चीज को समझना है, इससे आपकी गुडविल बनती है, जो आपको बाद में सपोर्ट के तौर पर मिलती है। आपको आर्गनाइज्ड रहना है और पोलाइट फॉलोअप रखना है। फ्रेंडली एटीट्यूड रखना है।

धनु मनी राशिफल

अगर आप क्लियर प्लानिंग बनाते हैं और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचते हैं, तो मनी मैनेजमेंट बैलेंस रहेगा। दिनों के लिए एक सिंपल और छोटा बजट बनाएं और छोटे खर्चों पर कंट्रोल करें और वॉच करें। ऑनलाइन ग्रुप के साथ अपने स्किल्स को शेयर करके एकस्ट्रा इनकम पाने का मौका मिल सकता है। प्रपोजल को ध्यान से पढ़ें और बिना प्रश्न पूछे साइन न करें। एक छोटी इमरजेंसी राशि रखें और बिलों पर डेट नोट करें। अभी लिए गए समझदारी भरे और शांत फैसले भविष्य की प्लानिंग के लिए सपोर्ट लाने में सहायक होंगे।

धनु हेल्थ राशिफल

आज धनु राशि वालों के पास एनर्जी बहुत है, इसलिए आराम करें और कूल रहकर इसे बैलेंस करें। इस समय जोड़ों को हेल्दी रखने के लिए हल्की एक्सरसाइज, हल्की सैर या स्ट्रेचिंग करें। स्क्रीन से ब्रेक लें और आंखों को आराम देने के लिए बार-बार पलकें झपकाएं। रोजाना समय पर खाना खाएं । अच्छे से पानी पिएं। समय पर सोएं और सोने से पहले अपने आइडियाज को शांत करने के लिए एक छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर दर्द या चिंता बनी रहती है, तो आज केयर और सपोर्ट के लिए किसी से सलाह लें।

