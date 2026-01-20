Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 21 जनवरी: ऑफिस में आज ना करें ये गलती, इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर करें ये काम

संक्षेप:

Sagittarius Today Horosocpe 21 January 2026: आज धनु राशि वालों के लिए कुछ नया सीखने का दिन है। आज लव लाइफ में थोड़े एफर्ट्स डालने की जरूरत है। बाकी विस्तृत राशिफल को नीचे पढ़ें…

Jan 20, 2026 08:35 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Sagittarius Horoscope Today 21 January 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज धनु राशि वालों की एनर्जी सही रहने वाली है। आज आप बहुत कुछ जानने की इच्छा भी जता सकते हैं। आज छोटे-छोटे आइडिया को एक्सप्लोर करने का दिन है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो समझदारी दिखानी जरूरी है। क्लैरिटी के साथ आज फैसले ले पाएंगे। आज हुई किसी बातचीत से आपके लिए नए मौके खुल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आज मस्ती-मस्ती में ज्यादा खर्चा ना कर दें। आज अपने प्लान को उस शख्स के साथ शेयर करें जो आपको ध्यान से सुनता है।

धनु लव राशिफल

आज आपका मन लोगों से घुलने-मिलने का करेगा। लोगों के साथ आपका जुड़ना आसान होगा। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो उनके साथ सिंपल सी आउटिंग पर चले जाएं। हंसी-मजाक वाली बातें करें। अपनी बातें प्यार से सामने रखें और उनको भी ध्यान से सुनें। जो लोग सिंगल हैं आज किसी क्लास या फिर ग्रुप इवेंट में उनकी मुलाकात किसी खास शख्स से हो सकती है। आप जो भी वादा करें, उसे समय रहते जरूर पूरा करें। पार्टनर को छोटे-छोटे सरप्राइज जरूर दें। खुलकर बात करेंगे तो रिश्ता और भी खूबसूरत और मजबूत बनेगा। पार्टनर के साथ हर एक छोटे-छोटे मूमेंट बिताएं।

धनु करियर राशिफल

आज आपको ऑफिस में नई चीजें सीखने को मिलने वाली है। बस बातचीत के समय थोड़ी क्लैरिटी जरूर रखें। अपने आइडिया को छोटे और सिंपल तरीके से पेश करें ताकि सामने वाले को आसान से सब समझ आए। बस आप ऐसा वादा ना करें जो पूरा ही ना हो पाए। सोच-समझकर चीजें करेंगे तो सही रहेगा। अपनी पॉजिटिविटी के साथ मीटिंग में शामिल हों। अगर आज जरूरत हो तो किसी टीममेट की मदद जरूर करें। स्किल्स को बढ़ाने की सोचें। अपनी छोटी-छोटी जीत को नोटिस जरूर करें।

धनु आर्थिक राशिफल

आज पैसों के मामले में सावधानी जरूर बरतें। आज खरीददारी या घूमने का मन ज्यादा कर सकता है। फालतू के खर्चों से आज बचने की कोशिश करें। ये चीज समझने की जरूर है कि आपके लिए वाकई में क्या जरूरी है और कौन सी चीज सिर्फ शौक के लिए हैं। जरूरी चीजों की एक लिस्ट जरूर बना लें। बिल्स की तारीख चेक कर लें ताकि पेंडिंग अमाउंट ना भरना पड़े। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई आसान ऑप्शन ही चुनें। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो किसी भरोसेमंद दोस्त से जरूर बात करें। समझदारी भरा फैसला लेना ही सही होगा।

धनु स्वास्थ्य राशिफल

आज आप मूवमेंट करते रहिए। सुबह की शुरुआत छोटी सी वॉक से करेंगे तो मूड बेहतर रहेगा। साथ ही आपका दिमाग भी क्लियर रहेगा। आप चाहे तो साइकिल राइड या फिर हल्की जॉगिंग भी कर सकते हैं। हल्का और बैलेंस्ड खाना ही खाएं। सीजनल फल और अनाज जरूर खाएं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। एक्टिविटी के बीच कुछ देर आराम भी करें। अगर तनाव सा महसूस हो तो गहरी सांस लें। पॉजिटिव लोगों के आसपास ही रहने की कोशिश करें। अगर मन शांत ना लगे तो परिवार के किसी सदस्य से बात करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
