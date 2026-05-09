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धनु राशिफल 9 मई 2026: धनु राशि वाले बात करने में बरतें सावधानी, छोटी गलती से बढ़ सकती है गलतफहमी

Ishita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sagittarius Horoscope Rashifal 9 May 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 मई 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल

धनु राशिफल 9 मई 2026: धनु राशि वाले बात करने में बरतें सावधानी, छोटी गलती से बढ़ सकती है गलतफहमी

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 9 मई 2026: आज कोई छोटा मैसेज, कॉल या बातचीत बेवजह की परेशानी खड़ी कर सकती है अगर बात सही तरीके से न कही जाए। छोटी यात्रा, किसी भाई-बहन से जुड़ा मामला, पड़ोसी, जरूरी कागज या छोटी प्लानिंग में शब्दों का ध्यान रखना जरूरी होगा। आज लोग आपकी बात का मतलब कम और बोलने का तरीका ज्यादा पकड़ सकते हैं।

जो भी मन में आए, तुरंत भेज देने से बचिए। कोई मैसेज भेजने से पहले उसे एक बार फिर पढ़ लें। अगर किसी बात में समय, जगह, पैसा या नाम जुड़ा है तो उसे ठीक से जांच लें। आपकी सच्चाई अच्छी है, लेकिन जल्दबाजी में वही बात तेज या रूखी लग सकती है। थोड़ा रुककर जवाब देना बाद की सफाई से बचा सकता है।

अगर कोई आपकी बात गलत समझ ले तो मामले को बढ़ाने के बजाय आराम से साफ कर दें। आज लिखने, बात करने, सेल्स, छोटी यात्रा और पढ़ाई से जुड़े काम अच्छे रहेंगे, बस शब्द साफ और सीधे होने चाहिए। अपनी बात खुलकर कहिए, लेकिन उसमें नरमी बनाए रखें। आज सबसे अच्छा जवाब वही रहेगा जो आसान, सही और बिना जल्दबाजी के दिया जाए।

धनु राशि का लव राशिफल

आज प्यार में छोटी-सी बात भी माहौल बदल सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मजाक में अपनी असली बात छिपाने की कोशिश न करें। छोटी लेकिन सच्ची बात रिश्ते को बेहतर बना सकती है, बस लहजा ठंडा या लापरवाह न लगे।

सिंगल लोगों की किसी चैट, कॉल, छोटी मुलाकात, भाई-बहन के जरिए या आसपास के किसी इंसान से बातचीत बढ़ सकती है। शुरुआत अच्छी लग सकती है, लेकिन एक जवाब देखकर पूरी कहानी मत बना लीजिए। सामने वाला आगे कैसे बात करता है, उस पर ध्यान दें। आज गलतफहमी जल्दी हो सकती है, इसलिए अपने शब्द और टोन साफ रखें। अगर कन्फ्यूजन हो तो दूसरा मैसेज भेजने से पहले थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा।

धनु राशि का करियर राशिफल

काम में आज कम्युनिकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी करने वालों को ईमेल, क्लाइंट कॉल, मीटिंग, रिपोर्ट, सेल्स, पढ़ाई या छोटी यात्रा से जुड़े काम संभालने पड़ सकते हैं। शब्दों में छोटी गलती भी उलझन पैदा कर सकती है। खासकर पैसा, समय या जिम्मेदारी से जुड़े मैसेज भेजने से पहले उन्हें दोबारा जरूर पढ़ लें।

बिजनेस करने वालों को डिलीवरी, कस्टमर की डिमांड, बुकिंग टाइम या छोटे एग्रीमेंट चेक करने की जरूरत पड़ेगी। छात्रों के लिए आज छोटे नोट्स, रिवीजन और सीधे सवाल पूछना फायदेमंद रहेगा। अगर कोई चीज मुश्किल लग रही है तो उसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें। आज लंबी खोज से ज्यादा फायदा छोटी सही बातचीत से मिलेगा। एक साथ बहुत सारे छोटे काम शुरू करने से बचें।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल

आज छोटे-छोटे खर्च ध्यान मांगेंगे। ट्रांसपोर्ट, कुरियर, रिचार्ज, डॉक्यूमेंट फीस, ऑनलाइन ट्रांसफर, स्टेशनरी या जल्दी में की गई खरीदारी धीरे-धीरे खर्च बढ़ा सकती है। किसी छोटे अमाउंट को हल्के में मत लें अगर वह बार-बार हो रहा है।

डिजिटल पेमेंट की रसीद या स्क्रीनशॉट संभालकर रखें। सिर्फ किसी के भरोसेमंद अंदाज या जल्दी मिली जानकारी पर निवेश मत करें। ट्रेडिंग में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। अगर चैट पर पैसे की बात हो रही है तो नाम, रकम और समय ठीक से जांच लें। छोटी गलती बाद में बड़ी चिड़चिड़ाहट बन सकती है। आज पैसों को लेकर थोड़ा सावधान रहना ही बेहतर रहेगा।

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धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल

दिमाग की ज्यादा भागदौड़ कंधों, हाथों, सांस, नींद या नसों पर असर डाल सकती है। लगातार मैसेज, काम और सोच शरीर को बेचैन बना सकते हैं। मन तेज भागना चाहेगा लेकिन शरीर थोड़ा आराम मांग सकता है।

कॉल और स्क्रीन टाइम के बीच ब्रेक लेते रहें। हाथ और कंधों को स्ट्रेच करें, धीरे-धीरे सांस लें और रात में बहस या ज्यादा सोचने से बचें। अगर कोई बात बार-बार दिमाग में घूम रही है तो खुद से पूछिए कि क्या सच में जवाब देना जरूरी है। थोड़ा शांत टहलना दिमाग को हल्का कर सकता है।

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धनु राशि वालों के लिए सलाह

कोई जवाब भेजने से पहले उसका लहजा जरूर समझ लें। थोड़ा रुकना आज कई गलतफहमियों से बचा सकता है।

लकी नंबर: 3

लकी कलर: सिल्वर

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Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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