धनु राशिफल 9 मार्च: धनु राशि आज पैसों का मामला रहेगा शुभ, बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने से पहले करें ये काम
Sagittarius Horoscope 9 March 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।
Sagittarius Horoscope Today 9 March 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल 9 मार्च: एक स्ट्रॉंग लव अफेयर आपके दिन की खास बात है। आप वर्कप्लेस पर शानदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक सही फाइनेंशियल प्लान बनाएं और स्मार्ट तरीके से पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। आप हेल्थ के मामले में भी अच्छी सिचूऐशन में हैं। इस बार का ध्यान रखें कि रिश्ते में कोई बड़ी रुकावट न आए। वर्कप्लेस पर घमंड का त्याग करें। आज के दिन डेडलाइन को ईमानदारी से पूरा करें। आज आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए।
धनु राशि आज पैसों का मामला रहेगा शुभ, बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने से पहले करें ये काम
धनु राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन लव अफेयर में नॉर्मल रहें। आपको अपने पार्टनर के सुझावों को महत्व देना चाहिए। आज ट्रैवल करते समय आप अपने लवर के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। क्रश को प्रपोज करने का यह अच्छा समय है, और रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव मिलेगा। आपका पार्टनर बहस कर सकता है, और आप माता-पिता को भी इसमें घसीट सकते हैं, जिससे मामला और गहरा हो जाएगा। इससे बचें और इसके बजाय, एक अच्छा लिसनर बननें की कोशिश करें। आप एक रोमांटिक डिनर प्लान कर सकते हैं, जहां आप भविष्य के बारे में जरूरी डिसीजन ले सकते हैं। आज रात में लॉंग ड्राइव भी रिश्ते में कमाल कर सकती है।
धनु राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज नए काम करने के लिए ऑफिस पहुंचें, जो आपकी काबिलियत को टेस्ट करेगा। नए काम आपको बिजी रख सकते हैं, और वर्कप्लेस पर विवादों से बचना जरूरी है। बैंकिंग, आईटी, हेल्थकेयर, ह्यूमन रिसोर्स और एविएशन संभालने वालों को भी नए मौके मिल सकते हैं। आज के दिन आप जॉब इंटरव्यू पास कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले भी कोई प्रोडक्ट या आइडिया लॉन्च करने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं।
धनु राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन अच्छी रहेगी। बिना सोचे-समझे किए गए इन्वेस्टमेंट से दूर रहें। आप बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस देनी होगी, जबकि बिजनेस करने वालों को आज के दिन दोपहर के टाइम में फंड जुटाने में परेशानी होगी। कुछ बिजनेस करने वाले कर्ज चुका सकते हैं। आज के दिन पार्टनर के साथ नई फाइनेंशियल डील भी साइन कर सकते हैं। दूसरा मामला यह रहेगा कि रियल एस्टेट या गाड़ी में इन्वेस्ट करने के लिए दिन अच्छा है या नहीं।
धनु राशि वालों के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। हालांकि, सांस लेने में दिक्कत होगी। आज के दिन पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। आज के दिन दोपहर के टाइम में भारी सामान उठाने से भी बचना अच्छा है। सीनियर्स को आज चीनी और ऑयली फूड्स का सेवन छोड़ देना चाहिए। जो लोग हाइपरटेंशन से परेशान हैं, उन्हें पॉजिटिव सोच वाले लोगों की संगति में रहने की जरूरत है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट