आज का धनु राशिफल 9 जुलाई : मंगल का असर काम, स्वास्थ्य पर है इसलिए मेहनत प्रतिस्पर्धा रहेगी
Aaj ka dhanu Rashi ka rashifal: छोटी बाधाओं को बड़ा मुद्दा न बनाएं। कुल मिलाकर यह दिन उत्साह, घरेलू जिम्मेदारी और रचनात्मकता का संतुलन बनाने का है।
रचनात्मक ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ दिन शुरू हो सकता है। चंद्रमा का असर पांचवें भाव में होने से मन में उत्साह, रचनात्मकता और किसी खुशनुमा गतिविधि की चाहत रहेगी। बच्चों के साथ समय बिताने, कुछ नया सीखने या किसी रचनात्मक काम में मन लगाने का मौका मिल सकता है। गुरु का असर आपके भाग्य और दर्शन के क्षेत्र में बेहद शुभ है और यह समय उच्च लक्ष्यों की दिशा में सोचने का है। किसी शैक्षिक, धार्मिक या यात्रा से जुड़ी बात पर विचार आ सकता है। मंगल का असर काम और स्वास्थ्य पर है इसलिए काम में परिश्रम और प्रतिस्पर्धा दोनों रहेंगे। बुध वक्री होने से साझेदारी में कोई पुरानी बात फिर चर्चा में आ सकती है, उसे धैर्य से सुनें। शनि वक्री होने से घर, माता या घरेलू माहौल में कोई पुरानी जिम्मेदारी ध्यान मांगेगी।
धनु लव राशिफल
चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव से रिश्तों में उत्साह और सक्रियता रहेगी। जीवनसाथी या साथी के साथ किसी रचनात्मक या मनोरंजक गतिविधि में साझेदारी का मन बन सकता है। बुध वक्री होने से किसी पुरानी बात या गलतफहमी पर दोबारा बातचीत हो सकती है, शांत रहें। परिवार में बच्चों के साथ समय खासा सुकूनदायक रहेगा। प्रेम संबंधों में स्वाभाविकता और हल्कापन बनाए रखें। छोटे छोटे पल साझा करना रिश्ते को ताजा रखेगा। मेष से मीन तक हाल, पढ़ें सभी राशियों का राशिफल
धनु करियर राशिफल
काम में आज परिश्रम और ऊर्जा दोनों की जरूरत होगी। गुरु का प्रभाव उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण या किसी बड़े लक्ष्य की ओर आपको प्रेरित कर रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज पाठ्यक्रम में नए और रोचक विषयों पर ध्यान आसान रहेगा। बुध वक्री होने से किसी अनुबंध या साझेदारी की शर्तों को दोबारा जांचना जरूरी हो सकता है। किसी पुरानी योजना पर दोबारा काम शुरू करना इस समय ठीक रहेगा।
धनु धन राशिफल
पैसों के मामले में दिन औसत रहेगा। साझे धन या किसी के साथ मिलकर किए जाने वाले वित्तीय काम में सावधानी जरूरी है। घर से जुड़ा खर्च हो सकता है। जरूरी खर्च निपटाएं और बाकी चीजें थोड़ा रुककर खरीदें। जोखिम भरे निवेश से अभी बचें। बजट देखकर चलना उचित रहेगा।
धनु हेल्थ राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी लेकिन काम में बहुत ज्यादा उत्साह में खुद को थका न लें। खानपान नियमित रखें। थोड़ी देर बाहर घूमना या हल्का व्यायाम करना आपको तरोताजा रखेगा। रात में जल्दी सोएं ताकि अगले दिन ऊर्जा बनी रहे।
आज की सलाह: रचनात्मकता को उत्सव की तरह अपनाएं, साझेदारी में सावधान रहें और घर को समय जरूर दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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