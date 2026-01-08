Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 9 जनवरी: आज धनु राशि वालों का एक्स संग फिर से शुरू होगा रिश्ता, ऑफिस की राजनीति से रहें दूर

धनु राशिफल 9 जनवरी: आज धनु राशि वालों का एक्स संग फिर से शुरू होगा रिश्ता, ऑफिस की राजनीति से रहें दूर

संक्षेप:

Aaj Ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 9 January 2026: 12 राशियों के राशिचक्र में नवें नंबर पर धनु है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि धनु होती है। जानें 9 जनवरी का दिन धनु राशि के लिए कैसा होगा?

Jan 08, 2026 08:52 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Sagittarius Horoscope Today 9 January 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज धनु राशि वालों की लव लाइफ बहुत सही जाने वाली है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। ऑफिस में चुनौतियों का सामना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। सेहत और पैसों पर ध्यान देने की जरूरत है। सेहत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में चीजों को शुरू से ही सही रखने की जरूरत है। बाकी आज यानी 9 जनवरी की पूरी राशिफल के लिए नीचे डालें एक नजर...

धनु लव राशिफल

अपनी लव लाइफ को थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अपने पार्टनर की फीलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखें। साथ में अच्छा समय बिताने की कोशिश करें। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें नहीं तो आज लड़ाई हो सकती है। आप शांत रहने की कोशिश करेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और पार्टनर को भी ऐसा करने के लिए ही कहें। कुछ लोगों की मुलाकात आज एक्स से हो सकती है और पुराना रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। बस शादीशुदा लोग इस चीज से दूर रहें नहीं तो शादीशुदा जिंदगी इससे बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

धनु करियर राशिफल

ऑफिस में आज पूरी मेहनत के साथ काम करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। नए आइडिया पर काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन फेवर में रहेगा। एग्जाम में सफलता मिल सकती है। बस अपनी मेहनत में कोई भी कमी ना छोड़ें। वहीं ऑफिस वाले लोग वहां चल रही राजनीति से दूर ही रहें। काम का प्रेशर आज महसूस हो सकता है। कोशिश करें कि आपके आसपास बस पॉजिटिव सोच वाले लोग ही हो। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सही होगा। दिन के दूसरे हिस्से में आप नई पार्टनरशइप साइन कर सकते हैं। इससे फंड भी बढ़ेगा।

धनु आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज का दिन सही जाने वाला है हालांकि कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिजनेस से जुड़े लोग अपने फाइनेंस का ध्यान रखें ताकि आगे चलकर कन्फ्यूजन ना हो। आज किसी को भी पैसे उधार देने से बचें क्योंकि इसे वापस मिलने में दिक्कत आ सकती है। कुछ लोग आज इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकते हैं। अगर आप कई दिन से गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे थे, तो आज ले सकते हैं। महिला जातक आज दान-पुण्य का काम कर सकती हैं। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी के मामले में जीत मिल सकती है। अपने खर्चे और बचत तो कहीं नोट करते जाएं।

धनु स्वास्थ्य राशिफल

आज धनु राशि वाले अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखें। कुछ लोगों को वायरल फीवर हो सकता है। वहीं कुछ को गले की खराश परेशान कर सकती है। कुछ लोग डाइजेशन की समस्या से जूझ सकते हैं। हेल्दी डाइट लेंगे तो हेल्थ सही रहेगी। ऑयली फूड से दूर रहें। देर रात भारी खाना ना खाएं। ऑफिस की टेंशन को घर ना लेकर आएं। अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताएं। पॉजिटिव सोचें। अगर आप काफी दिन से जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं।

