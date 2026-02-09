Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Horoscope Today, 9 February 2026: Aaj Ka Dhanu Rashifal
धनु राशिफल 9 फरवरी 2026: धनु राशि वालों के लिए दिन रहेगा पॉजिटिव, करियर में आएंगे मौके, निवेश में बरतें समझदारी

धनु राशिफल 9 फरवरी 2026: धनु राशि वालों के लिए दिन रहेगा पॉजिटिव, करियर में आएंगे मौके, निवेश में बरतें समझदारी

संक्षेप:

Sagittarius Horoscope Rashifal 9 February 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 फरवरी 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल

Feb 09, 2026 06:30 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 9 फरवरी 2026: धनुू राशि वाले आज बिना किसी शर्त के प्यार जताएंगे और सामने से भी वही अपनापन मिलेगा। रिश्तों से जुड़ी छोटी-मोटी उलझनों को पॉजिटिव एप्रोच से सुलझाने का दिन है। कामकाज में अपने टारगेट पूरे करने पर फोकस रखें। प्रोफेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी और दिनभर एनर्जी बनी रहेगी। पैसों के मामले में बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ मामूली खर्च सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से भारी खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा।

धनु लव राशिफल- आज रिश्तों से जुड़ी बातों को मैच्योर तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। ईगो से जुड़ी छोटी-छोटी बातें तनाव का कारण बन सकती हैं, इसलिए समझदारी से काम लें। रोमांस बना रहेगा और बड़े झगड़े की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन पुराने मतभेदों को सुलझाने के लिए आज का दिन सही है। पार्टनर से बात करते समय शब्दों और हाव-भाव का ध्यान रखें, वरना अनजाने में दिल दुख सकता है। सिंगल लोगों की किसी नए दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कुछ लड़कियों को दिन के पहले हिस्से में प्रपोजल मिलने के संकेत हैं।

धनु करियर राशिफल- प्रोफेशनल लाइफ में आज हल्की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। करियर से जुड़े कुछ फैसलों में रिस्क लेने की जरूरत पड़ेगी। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए आज जॉब पोर्टल पर रिज्यूमे अपडेट करना फायदेमंद रहेगा। बैंकिंग, अकाउंटिंग, लीगल, एनीमेशन, एविएशन, कॉपी एडिटिंग और मैकेनिकल फील्ड से जुड़े लोगों पर काम का दबाव रह सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों का ट्रांसफर या लोकेशन चेंज हो सकता है। मीडिया से जुड़े कुछ लोगों को भी प्रोफेशनल लेवल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस करने वालों को बड़े फैसले लेते समय कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा। स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए एडमिशन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।

धनु आर्थिक राशिफल- आज स्टॉक मार्केट में निवेश को लेकर गंभीरता से सोच सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने वालों को अच्छे रिटर्न मिलने के संकेत हैं। दिन का दूसरा हिस्सा वाहन खरीदने के लिए अनुकूल माना जा रहा है। किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, तभी आगे बढ़ें। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। कुछ महिलाओं के घर की मरम्मत या रिनोवेशन पर खर्च होने के योग हैं। कारोबारियों को ट्रेड एक्सपैंशन के लिए फंड जुटाने में सफलता मिल सकती है।

धनु स्वास्थ्य राशिफल- आज एडवेंचर एक्टिविटी करते समय सावधानी बरतें, खासकर रॉक क्लाइंबिंग या बाइक से जुड़े कामों में। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेने से पर्सनल लाइफ पर असर पड़ सकता है, इसलिए खुद पर प्रेशर न डालें। हेल्दी डाइट फॉलो करें और दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें। जिम शुरू करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। सीनियर सिटिजन्स को फिसलन वाली जगहों पर चलते समय संभलकर चलना चाहिए, गिरने का रिस्क बना रह सकता है।

