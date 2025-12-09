धनु राशिफल 9 दिसंबर: धनु राशि आज दोपहर में न करें पैसों से जुड़ा ये काम, ऑफिस में कहा-सुनी से बचें

संक्षेप: Sagittarius Horoscope 9 December 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Horoscope Today 9 December 2025, धनु राशिफल 9 दिसंबर 2025: रोमांटिक बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए अपने प्रेमी के साथ ज्यादा टाइम बिताएं। आपको अपनी नौकरी से समझौता नहीं करना चाहिए। आपको करियर में सफलता मिल सकती है। कोई मेडिकल समस्या आपको परेशान कर सकती है। आज आर्थिक मामलों पर ध्यान दें।

धनु लव लाइफ: छोटी-मोटी बातों को अपनी लव लाइफ पर असर न डालने दें। अहंकार से जुड़ी दिक्कतें आएंगी। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर से कॉल पर बात करनी चाहिए और अपनी भावनाएं भी शेयर करनी चाहिए। जो महिलाएं अपने प्रेमी के साथ समय बिता रही हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। अपने प्रेमी की राय को महत्व दें और छोटी-मोटी बातों पर झगड़ने से बचें। कुछ महिलाओं को अपने पति के घर में दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपने पति से बात करके उन्हें सुलझाना होगा।

करियर राशिफल: मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रयास करें। आपको प्रोडक्टिविटी से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इससे आपके करियर पर गंभीर असर नहीं पड़ेगा। कुछ सरकारी दफ्तरों का लोकेशन बदल सकता है। जबकि वकील, शिक्षक,, जज, रिसेप्शनिस्ट और बैंकर ओवरटाइम कर सकते हैं। आज कुछ लोगों की भूमिका बदलेगी, और कोई सहकर्मी आपकी तरक्की से नाराज हो सकता है। इससे वर्कप्लेस पर थोड़ी कहा-सुनी हो सकती है। स्टूडेंट्स इंटरव्यू और परीक्षा पास कर सकते हैं। व्यापारियों को नीतियों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।

फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन पेमेंट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इससे आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। लग्जरी शॉपिंग पर बड़ी रकम खर्च करने से बचें। दोपहर का समय स्टॉक और सट्टेबाजी के कारोबार में निवेश के लिए अच्छा नहीं है। कुछ महिलाएं परिवार में संपत्ति विवाद में फंस सकती हैं। शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें।

सेहत राशिफल: बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। गले, त्वचा और नाक में छोटे-मोटे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। आप दोपहर में जिम या योगा सेशन भी जॉइन कर सकते हैं। आज फिसलन वाली जगहों पर चलते समय या सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय सावधान रहें। यह बात खासकर सीनियर लोगों पर लागू होती है, जिन्हें जोड़ों में दर्द भी हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ