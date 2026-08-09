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धनु राशि 9 अगस्त 2026 : धनु राशि वालों को पार्टनर का मिलेगा साथ, निवेश से पहले सोच-समझकर लें फैसला

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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धनु राशिफल 9 अगस्त 2026: आज रिश्तों, साझेदारी और आपसी सहयोग पर आपका अधिक ध्यान रहेगा। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत और समझदारी रिश्तों को मजबूत करेगी। करियर में टीमवर्क और तालमेल से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में खर्च सोच-समझकर करें।

Sagittarius Horoscope Today 6 August 2026
आज का धनु राशिफल 8 अगस्त 2026

Sagittarius Horoscope Today 9 august 2026: लोगों से जुड़ने, साथ समय बिताने और दिन को हल्का बनाने का मन रहेगा। परिवार या करीबी लोगों के साथ बाहर जाने, छोटा घूमना, साथ भोजन करने या आरामदायक माहौल बनाने की इच्छा बढ़ सकती है। फिर भी दिन पूरी तरह आराम वाला नहीं है, क्योंकि कुछ अंदरूनी चिंताएं भी साथ चलेंगी। साझा काम, संबंधों की अपेक्षाएं और भावनात्मक स्पष्टता आज मुख्य विषय रहेंगे। चंद्रमा का असर साझेदारी वाले मामलों को सामने ला रहा है, जबकि सूर्य, बुध और गुरु आपको भीतर से गहरी सोच में ले जा रहे हैं। इसलिए हंसी के बीच भी आप कुछ बातों को गंभीरता से देखेंगे। अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचित, दोस्त या परिवार की ओर से रिश्ते या प्रतिबद्धता पर बातचीत शुरू हो सकती है। प्रेम संबंध में लोग अपने मन की बात कहने का साहस जुटा सकते हैं। दिन का अच्छा उपयोग वही करेगा जो अपनी खुशी और अपनी सीमाएं दोनों समझे। आराम, सुकून, अपनापन और थोड़ी संवेदनशीलता साथ साथ चलेंगी। किसी उपहार, छोटे सरप्राइज या नरम शब्द से माहौल बेहतर हो सकता है।

धनु राशि का लव राशिफल

रिश्तों का पक्ष आज सबसे सक्रिय रह सकता है। साथी के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर बन सकता है। अगर पिछले दिनों दूरी या व्यस्तता रही है, तो बातचीत से बहुत कुछ सहज हो जाएगा। प्रेम संबंध में लोग अपनी भावना ज्यादा साफ तरीके से रख पाएंगे। प्रस्ताव, संकेत या भविष्य की दिशा पर हल्की बातचीत संभव है। विवाहित लोगों के लिए भी सहयोग का भाव रहेगा, बस जिद से बचना होगा। कोई छोटा उपहार, तारीफ या साथ बिताया गया शांत समय रिश्ते को ताजा कर सकता है। परिवार के साथ भी हंसी मजाक रहेगा, लेकिन निजी बातों में सबको शामिल करना जरूरी नहीं। कुछ बातें केवल आप और साथी के बीच ही बेहतर रहती हैं।

धनु राशि का करियर राशिफल

काम में सहयोग और समन्वय बहुत जरूरी रहेगा। अकेले सब संभालने की कोशिश के बजाय टीम, पार्टनर या सहकर्मी के साथ तालमेल बनाएंगे तो काम तेजी से आगे बढ़ेगा। जो लोग बिजनेस में हैं, वे किसी बातचीत, डील या ग्राहक संबंध को बेहतर दिशा दे सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए मीटिंग, प्रस्तुति या समझौते से जुड़े काम प्रमुख रहेंगे। पढ़ाई करने वालों को ध्यान भटकने की संभावना है, खासकर अगर फोन या लोगों की आवाजाही ज्यादा हो। इसलिए शांत जगह चुनना मदद करेगा। कठिन विषयों को दोस्त के साथ चर्चा करके पढ़ना ज्यादा लाभकारी रहेगा। किसी पुराने मुद्दे को सुलझाए बिना आगे बढ़ना मुश्किल लगे, इसलिए पहले उसे साफ करें।

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धनु राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों का मामला मध्यम रहेगा। रोजमर्रा की सुविधा, घूमने फिरने, उपहार या खानपान पर खर्च बढ़ सकता है। इससे बजट पर हल्का दबाव आए तो भी घबराने की जरूरत नहीं, बस सीमा रखें। साझा खर्च, पार्टनर के साथ खर्च या घर की जरूरतों में हिसाब साफ रखना बेहतर रहेगा। निवेश को लेकर बहुत भावुक न हों। अगर कोई अवसर अच्छा लगे तो भी पहले शर्तें पढ़ें। आराम और सुविधा पर खर्च हो सकता है, लेकिन जरूरी भुगतान पहले करें।

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धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, पर शरीर संकेत देगा कि आराम को नजरअंदाज न करें। पानी कम पीना, देर तक बैठे रहना या अनियमित दिनचर्या थकान बढ़ा सकती है। निजी स्वच्छता, आराम और समय पर भोजन पर ध्यान रखें। मन में छिपी टेंशन को दबाने से बेचैनी बढ़ सकती है, इसलिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। हल्की वॉक, पर्याप्त नींद और आरामदायक कपड़े दिन को ज्यादा सहज बनाएंगे।

आज की सलाह

रिश्तों में अपनापन दिखाएं, पर अपनी सुविधा और सेहत की सीमा भी साफ रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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