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धनु राशिफल 9 अप्रैल 2026: आज ऑनलाइन पेमेंट के वक्त रहें थोड़ा सतर्क, पार्टनर की बातों पर तुरंत ना दें रिएक्शन

Apr 09, 2026 06:30 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Sagittarius Horoscope Rashifal 9 April 2026 Future Predictions: राशि चक्र की ये दसवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है उन लोगों की राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 अप्रैल 2026 का दिन?

धनु राशिफल 9 अप्रैल 2026: आज ऑनलाइन पेमेंट के वक्त रहें थोड़ा सतर्क, पार्टनर की बातों पर तुरंत ना दें रिएक्शन

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 8 अप्रैल 2026: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए थोड़ा धीमा और सोच-समझकर काम करने वाला हो सकता है। आप चाहेंगे कि सब जल्दी हो जाए लेकिन आज आपके कुछ काम उम्मीद से ज्यादा समय ले सकते हैं। हो सकता है कि किसी का जवाब देर से मिल सकता है या काम में कुछ चीजें जुड़ती चली जाएंगी। जल्दबाजी करने से उलझन बढ़ सकती है, ऐसे में आज आप आराम से और ध्यान से काम करेंगे तो अच्छा होगा। आज आप फालतू की बातों से दूरी बनाकर रखना चाहेंगे। आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाना पसंद करेंगे। वहीं दिन के दूसरे हिस्से में चीजें आसान लगने लगेंगी। बाकी नीचे धनु राशि के लिए आज का यानी 9 अप्रैल का विस्तृत राशिफल पढ़ें-

Sagittarius Love Horoscope, धनु लव राशिफल

आज धनु राशि वाले प्यार के मामले में थोड़ा शांत रहने की कोशिश करेंगे। वहीं कुछ लोग सोच में डूब सकते हैं। आज बेवजह की उलझी बातों या फिर किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से दूर रहें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच में उनके साथ जुड़ा हुआ है या सिर्फ बातें ही बना रहा है। अगर आपको कुछ ठीक नहीं लगता है तो तुरंत रिएक्ट ना करें बल्कि छोड़ा सा समय लेकर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो स्थिति बेहतर होगी। जो लोग सिंगल हैं, उन लोगों को आज दिखावे से ज्यादा सच्चाई और सादगी पसंद आएगी।

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Sagittarius Career Horoscope, धनु करियर राशिफल

आज धनु राशि वाले इस बात का ध्यान रखें कि अपना ध्यान नहीं भटकाना है। एक साथ कई सारे काम ना करें। जिस काम को जल्दी पूरा किया जा सकता है, उसे ही पहले निपटाएं। एक समय पर बस एक ही काम पर फोकस करने की कोशिश करें। कुछ कामों में सुधार या बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आज आपको जवाब देर मिले। छोटी सी किसी बात को आपको संभालना पड़ सकता है। अगर आप शांत रहकर काम करेंगे तो चीजें सही से होती जाएंगी। तेजी ना करें क्योंकि इस वजह से चीजें उलझ सकती हैं।

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Sagittarius Money Horoscope, धनु मनी राशिफल

पैसों के मामले आज धनु राशि वालों की स्थिति सामान्य रहने वाली है। आज आप अचानक खर्च करने की बजाय जरूरी चीजों पर ही पैसा लगाएंगे तो सही होगा। आपको आज ये भी समझ आ सकता है कि छोटी-छोटी आदतों में कहां पैसे बेवजह खर्च हो जाते हैं और कैसे चीजों को संभालना है। बस आज के दिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी पेमेंट करने से पहले एक बार सारी चीजों को ध्यान से देख लें। इस दौरान सावधानी बरतेंगे तो अच्छा होगा।

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Sagittarius Health Horoscope, धनु हेल्थ राशिफल

आज धनु राशि वालों की फिजिकल एनर्जी सही रहने वाली है। अगर काम को जल्दी खत्म करने की जल्दबादी करके खुद पर प्रेशर डालेंगे तो थकान ज्यादा हो सकती है। जल्दबाजी के चक्कर में ही मन भारी हो सकता है और चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में थोड़ा धीमे चलें। समय पर खाना खाने की कोशिश करें। हेक्टिक शेड्यूल के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें।

आज का सुझाव

आज जबरदस्ती में चीजों को जल्दी-जल्दी ना करें। जिस काम को आज मन लगाकर सही तरीके से कर लेंगे। वही आगे का रास्ता आपके लिए आसान बनाएगा। अगर आप धैर्य रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा।

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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