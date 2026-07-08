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धनु राशिफल 8 जुलाई 2026: आज खर्च बढ़ने का संकेत साफ है, सिर पर रहेंगी घरेलू जिम्मेदारियां

By Anita Baranwal
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Dhanu Rashifal Today 8 July 2026: धनु राशि वालों को आज परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। दिन बढ़ने पर मूड हल्का और मिलनसार होगा। पढ़ें आज का धनु राशिफल।

धनु राशिफल 8 जुलाई 2026: आज खर्च बढ़ने का संकेत साफ है, सिर पर रहेंगी घरेलू जिम्मेदारियां

Sagittarius Horoscope Today 8 July 2026, आज का धनु राशिफल: सुबह का हिस्सा घर, परिवार और मन की शांति पर ज्यादा केंद्रित रहेगा। घरेलू काम, परिवार की जरूरतें, घर की व्यवस्था या किसी बड़े सदस्य की सलाह आज महत्व रखेगी। मन थोड़ी देर तक आराम, अपनापन और सुरक्षित माहौल चाहता रहेगा। अगर संपत्ति, घर बदलने, मरम्मत या घरेलू सामान खरीदने की सोच चल रही है, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। शनि के असर से जिम्मेदारी भी साथ रहेगी, इसलिए केवल इच्छा नहीं, बजट और उपयोगिता भी देखें। दिन बढ़ने पर मूड हल्का और मिलनसार होगा। रचनात्मकता, बच्चों से जुड़ी बात, मनोरंजन, फिल्म, आउटिंग या परिवार के साथ छोटी खुशी का योग बन सकता है। जीवनसाथी के साथ तालमेल भी बेहतर रहेगा। हालांकि खर्च बढ़ने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए खुशी में भी सीमा रखें। सामाजिक कार्यक्रम, निमंत्रण या किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर दिन घर और दिल, दोनों को जगह देने वाला है।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों के मामले में यह दिन गर्मजोशी बढ़ाने वाला है। सुबह जीवनसाथी या परिवार के साथ घर से जुड़े मुद्दों पर उपयोगी बातचीत हो सकती है। अगर कुछ समय से घरेलू जिम्मेदारियों का असंतुलन चल रहा था, तो उसे शांत ढंग से सुलझाया जा सकता है। दोपहर के बाद रिश्तों में हल्कापन और नजदीकी बढ़ेगी। साथ में बाहर जाने, कुछ अच्छा खाने, फिल्म देखने या बस आराम से समय बिताने की इच्छा हो सकती है। प्रेम संबंध में भी संवाद मीठा रहेगा, लेकिन उम्मीदें बहुत ऊंची न रखें। सामने वाले पर अपना मूड न थोपें। परिवार के बीच समय देने से आपका रिश्ता और सहज होगा।

शिक्षा और करियर

करियर में दिन मिला-जुला लेकिन उपयोगी है। जो लोग घर से काम करते हैं या जिनका काम संपत्ति, इंटीरियर, होम प्रोडक्ट, शिक्षा या सार्वजनिक संपर्क से जुड़ा है, उन्हें बेहतर तालमेल मिलेगा। सुबह ध्यान थोड़ा बंट सकता है, क्योंकि घरेलू जिम्मेदारियां सिर पर रहेंगी। इसलिए जरूरी काम पहले चुनें। दोपहर के बाद रचनात्मक सोच तेज होगी। प्रस्तुति, कंटेंट, डिजाइन, पढ़ाने, सीखने या किसी पब्लिक इंटरैक्शन वाले काम में अच्छा असर दिख सकता है। छात्रों के लिए शुरुआत में पढ़ाई के लिए शांत जगह चुनना जरूरी होगा। बाद का हिस्सा विषय समझने, लिखने और याद रखने में मदद करेगा। सूर्य और बुध संबंधों वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए पार्टनरशिप या ग्रुप वर्क में स्पष्ट संवाद रखें।

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धन और वित्त

खर्च बढ़ने का संकेत साफ है। घर की जरूरत, सजावट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बच्चों या यात्रा जैसी चीजों पर पैसा जा सकता है। यह खर्च पूरी तरह बेकार नहीं होगा, लेकिन बजट से बाहर न जाएं। संपत्ति या बड़े सामान की खरीद पर अंतिम निर्णय से पहले तुलना करें। आय की स्थिति सामान्य रह सकती है, पर बचत के लिए अनुशासन जरूरी है। कोई सामाजिक कार्यक्रम भी अतिरिक्त खर्च करा सकता है। अगर साझा खर्च है, तो पहले हिस्सेदारी साफ कर लें।

स्वास्थ्य और कल्याण

मन और शरीर दोनों को आराम की जरूरत रहेगी। सुबह थोड़ा भारीपन या आलस लग सकता है। खुद को दोष देने के बजाय दिन की गति संतुलित रखें। बाहर जाने की योजना हो तो भोजन और पानी का ध्यान रखें। शाम तक मूड बेहतर होगा, जिससे ऊर्जा भी बढ़ेगी। घर का शांत माहौल, हल्का संगीत, छोटी वॉक और स्क्रीन टाइम कम करना आपको राहत देगा। नींद पूरी लें।

आज की सलाह: खुशी के साथ खर्च भी बढ़ेगा, इसलिए पहले जरूरत फिर इच्छा को जगह दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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