धनु राशिफल 8 दिसंबर: धनु राशि आज होगा अच्छा धन लाभ, बिजनेसमैन को मिलेगा अच्छा रिटर्न

संक्षेप: Sagittarius Horoscope 8 December 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Horoscope Today 8 December 2025, धनु राशिफल 8 दिसंबर 2025: आज रिश्ते पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिशियल लाइफ में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन पर नजर रखें। आर्थिक रूप से आप स्टेबल रहेंगे, और आपकी सेहत भी अच्छी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु लव लाइफ: आज के दिन समझदार रहें। आप ऐसी फालतू बातचीत से भी बच सकते हैं, जो पार्टनर की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। आज एक रोमांटिक डिनर के बारे में सोचें। आज अपने एक्स लवर से दोबारा जुड़ने के लिए अच्छा दिन है। हालांकि, इसका आपके मौजूदा लव अफेयर पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने माता-पिता को रिश्ते के बारे में समझाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मैरिद महिलाओं को आज मिलनसार रहना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई तीसरा व्यक्ति लव अफेयर में दखल न दे।

करियर राशिफल: जरूरी प्रोजेक्ट्स को संभालते समय पॉजिटिव रवैया रखें। कोई विदेशी क्लाइंट आपके प्रयासों की तारीफ करेगा और एक ईमेल भी भेज सकता है, जो आपकी प्रोफाइल में वैल्यू जोड़ेगा। वर्कप्लेस पर विवादों से दूर रहें। कुछ आईटी और मैकेनिकल प्रोफेशनल विदेश जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों पर कुछ कामों में समझौता करने का दबाव रहेगा। आपको अतिरिक्त घंटे भी काम करना पड़ सकता है। जो लोग जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, वे उन्हें क्लियर कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल का काम करने वाले बिजनेसमैन को अच्छा रिटर्न मिलेगा।

फाइनेंशियल राशिफल: आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अलग-अलग सोर्स से धन आता हुआ दिखेगा। बिना सोचे-समझे इन्वेस्टमेंट करने से बचें। इसके बजाय, सट्टेबाजी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट का अच्छे से रिसर्च करें। कुछ लोगों को परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों का सामना करना पड़ेगा। आज नया वाहन खरीदने के लिए अच्छा दिन है। बिजनेसमैन सभी बकाया चुका देंगे। ट्रेडर भी टैक्स से जुड़े मामलों को सुलझा लेंगे।

सेहत राशिफल: कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। हालांकि, कुछ महिलाओं को माइग्रेन या स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिनके लिए मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी। त्वचा से जुड़े छोटे-मोटे इन्फेक्शन हो सकते हैं, और बच्चों को खेलते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज चोट लग सकती है। कोहनी में दर्द के लिए भी आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। दिन के बाद के हिस्से में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ