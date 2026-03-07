धनु राशिफल 7 मार्च 2026: धनु राशि वाले संपत्ति के विवाद से रहें दूर, खर्च पर रखें कंट्रोल
Sagittarius Horoscope Rashifal 7 March 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन
Sagittarius Horoscope Rashifal 7 March 2026: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आप प्रेम से जुड़ी समस्याओं को आप आत्मविश्वास के साथ सुलझा पाएंगे। काम के क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी क्षमता साबित करेंगी। खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें और बचत पर ध्यान दें। रिश्ते में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन दिन के अंत तक आप उन्हें सुलझाने में सफल रहेंगे। नौकरी में अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिलेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। नीचे लव, करियर, मनी और सेहत का विस्तृत हाल जानते हैं।
धनु लव राशिफल
आज रिलेशनशिप पर ध्यान देने की जरुरत है। आज रिश्ते में अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। अपने साथी की भावनाओं की कद्र करें और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। आज आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा। इसके अलावा पार्टनर के सपनों और इच्छाओं को भी समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों के प्रेम संबंध आज और मजबूत होंगे। विवाद और बहस से दूर रहें। ध्यान रहे कि पुराना प्रेम संबंध आज के रिश्ते में परेशानी का कारण न बनने दें।
धनु करियर राशिफल
आज कार्यस्थल पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। किसी मीटिंग में कोई सीनियर आपकी ईमानदारी पर सवाल उठा सकता है, जिससे मन दुखी हो सकता है और काम पर असर पड़ सकता है। आईटी प्रोफेशनल, मैकेनिक, शिक्षक, वकील और कॉपीराइटर को टीम के अंदर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संगीत, कला, अभिनय, मीडिया और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है। कुछ काम पूरे करने के लिए आपको एक्स्ट्रा् समय भी देना पड़ सकता है। व्यापारी आज साझेदारी से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
धनु मनी राशिफल
आज समझदारी से निवेश करने के अवसर मिल सकते हैं, जैसे शेयर बाजार, व्यापार या अन्य निवेश। पुराना निवेश अच्छा लाभ दे सकता है, जिससे आप दिन के दूसरे भाग में घर के लिए कुछ सामान खरीद सकते हैं। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद से दूर रहना बेहतर होगा। कुछ लोग आज अपनी संपत्ति बच्चों में बांट सकते हैं। व्यापारियों को भी व्यापार बढ़ाने के लिए धन जुटाने में सफलता मिल सकती है।
धनु हेल्थ राशिफल
आज धनु राशि वाले सेहत का खास ख्याल रखें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। रोमांचक या जोखिम भरी गतिविधियों में भाग लेते समय सावधानी रखें। जिन लोगों को छाती या दिल से जुड़ी समस्या है, उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। सांस से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। आज अधिक फल और सब्जियां खाएं और शराब से दूर रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट