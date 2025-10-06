Sagittarius Horoscope today 6 October 2025 aaj ka dhanu rashifal daily future predictions धनु राशिफल 6 अक्टूबर : धनु राशि वाले लाइफस्टाइल पर दें ध्यान, परिवार के साथ बिताएं समय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धनु राशिफल 6 अक्टूबर : धनु राशि वाले लाइफस्टाइल पर दें ध्यान, परिवार के साथ बिताएं समय

धनु राशिफल 6 अक्टूबर : धनु राशि वाले लाइफस्टाइल पर दें ध्यान, परिवार के साथ बिताएं समय

Sagittarius Horoscope Rashifal 6 October 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वाले आज आज रिश्ते को क्रिएटिव बनाए रखें। 

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 06:56 AM
धनु राशिफल 6 अक्टूबर : धनु राशि वाले लाइफस्टाइल पर दें ध्यान, परिवार के साथ बिताएं समय

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 6 अक्टूबर 2025: आज रिश्ते को क्रिएटिव बनाए रखें। ऑफिस की प्रोडक्टिविटी से जुड़े मुद्दे कामकाज को प्रभावित न करें। धन लाभ होगा और प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी है। स्मार्ट फैसलों से रिश्ते को मजबूत रखें। ऑफिस में खुद को साबित करने के मौके मिलेंगे। पैसों को समझदारी से संभालें। सेहत अच्छी रहेगी।

लव राशिफल : आज रिश्ते में ज्यादा बातचीत की जरूरत है। कुछ टूटते हुए रिश्तों को आज नई शुरुआत मिलेगी। साथी की भावनाओं की कद्र करें और उनका ख्याल रखें। डिनर के समय रिश्ते का भविष्य तय करने की सोच सकते हैं। अविवाहित लड़कियों को प्रपोजल मिल सकता है। फैमिली बढ़ाने की सोच रहे लोग आज का दिन चुन सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं एक्स-लवर से जुड़ने में सावधानी बरतें, वरना दिक्कत आ सकती है।

करियर राशिफल : आज आपके कमिटमेंट की परीक्षा होगी। नई जिम्मेदारियों के कारण अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ सकता है। बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को कैलकुलेशन में खास सावधानी बरतनी होगी। कुछ सरकारी कर्मचारी पॉलिसी से जुड़े अहम फैसले लेंगे। कुछ महिलाओं को सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, जबकि सीनियर पोजीशन पर बैठे लोगों की दिनचर्या बहुत व्यस्त रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल कर क्लाइंट्स को इंप्रेस करें। बिजनेसमैन को फाइनेंस से जुड़े पेचीदा मामलों का हल मिलेगा।

आर्थिक राशिफल : स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। किसी दोस्त से जुड़ा पैसों का मसला सुलझा सकते हैं। कुछ महिलाएं प्रॉपर्टी खरीदेंगी या बेचेंगी। पेंडिंग बकाया भी आज निपट जाएगा। बिजनेसमैन को बैंक लोन मिल सकता है। भाई-बहन को हेल्थ या लीगल समस्या के लिए आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। दिन के दूसरे भाग में दान के लिए भी पैसे दे सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें और परिवार के साथ समय बिताएं। डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपनी दिनचर्या को लेकर सावधान रहना होगा। आज ज्यादा हरी सब्जियां और फल खाएं। मेडिटेशन या योगा क्लास जॉइन कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव दूर होगा। कुछ बुजुर्गों को हड्डियों की समस्या रहेगी और डॉक्टर से सलाह लेनी होगी।

