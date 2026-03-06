धनु राशिफल 6 मार्च 2026: कार्यक्षेत्र में आ सकती है चुनौतियां, शादीशुदा लोग इस चीज से रहें दूर
Sagittarius Horoscope Rashifal 6 March 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन
Sagittarius Horoscope Rashifal 6 March 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा हो सकता है। आज रिश्तों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें और ऑफिस में महत्वपूर्ण कामों के लिए सीनियर्स की सलाह का सम्मान करें। अच्छी आर्थिक स्थिति आपको समझदारी से वित्तीय फैसले लेने में मदद करेगी। रिश्तों में बहस से बचें और काम में अपने प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
धनु लव राशिफल
आज पुराने मुद्दों को बार-बार न उठाएं और अपने साथी को थोड़ा पर्सनल स्पेस दें। उनके भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। अगर किसी बात पर मतभेद हो भी जाए, तो भी उनके विचारों का सम्मान करें। आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन वे गंभीर नहीं होंगी। अपने साथी के साथ ज्यादा समय बिताएं और अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करें। शादीशुदा लोगों को ऑफिस में किसी रोमांटिक संबंध से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसका पता जीवनसाथी को चल सकता है।
धनु करियर राशिफल
आज कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। इन जोखिमों को अवसर में बदलने की कोशिश करें। असंतुष्ट ग्राहक परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी अच्छी बातचीत की कला से स्थिति संभाल लेंगे। वकील, वनस्पति वैज्ञानिक, शिक्षक, डिजाइनर, लेखक और चित्रकार का दिन व्यस्त रहेगा। कुछ छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। दिन का दूसरा भाग नौकरी के इंटरव्यू देने के लिए अच्छा है। अपनी तकनीकी स्किल्स को अपडेट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। व्यापारियों को सरकारी अधिकारियों से बहस करने से बचना चाहिए।
धनु मनी राशिफल
आज पैसों की कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है। जीवनसाथी की तरफ से भी धन लाभ होने की संभावना है। आप संपत्ति खरीदने या बेचने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ स्थितियों में दान करने की भी जरूरत पड़ सकती है। आज आर्थिक विवाद सुलझाने के लिए भी अच्छा दिन है। व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए फंड जुटाने में सफलता मिल सकती है।
धनु हेल्थ राशिफल
आज हल्की-फुल्की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को नसों या एसिडिटी की समस्या है, उन्हें खास सावधानी रखनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेने में संकोच न करें। आज आप चीनी (शुगर) कम करने या छोड़ने का फैसला भी कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज या लीवर से जुड़ी समस्या है, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट