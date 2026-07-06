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धनु राशिफल 6 जुलाई 2026: सुबह का समय रहेगा अच्छा, शाम को परिवार के साथ बिताएंगे समय, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Dhanu Rashifal Today 6 July 2026: धनु राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कामकाज, बातचीत और जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने में बीतेगी। दोपहर के बाद परिवार, घर और मानसिक शांति पर ध्यान रहेगा। करियर में धैर्य के साथ आगे बढ़ें, आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें।

धनु राशिफल 6 जुलाई 2026: सुबह का समय रहेगा अच्छा, शाम को परिवार के साथ बिताएंगे समय, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Sagittarius Horoscope Today 6 July 2026, आज का धनु राशिफल: शुरुआती घंटों में आप ज्यादा सक्रिय, बातूनी और काम निपटाने वाले मूड में रह सकते हैं। फोन, संदेश, छोटी यात्रा, भाई-बहन या पड़ोस से जुड़ी बातों में समय जा सकता है। साहस रहेगा और आप किसी अटके काम को हाथ में लेने की सोच सकते हैं। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, ध्यान घर, परिवार, आराम, निजी स्पेस और मानसिक शांति पर आ जाएगा। तब बाहर की भागदौड़ से ज्यादा भीतर का संतुलन जरूरी लगेगा। चंद्रमा का यह बदलाव साफ कहता है कि सुबह काम निपटाएं और बाद में खुद को थोड़ा धीमा होने दें। घर में सामंजस्य बनाने का अच्छा मौका है। सूर्य साझेदारी वाले क्षेत्र में होने से दूसरों की राय अहम बनेगी, जबकि बुध और गुरु गहराई वाले मामलों में हैं, इसलिए साझा धन, कागज, फीस, बीमा, कर या किसी पुराने आर्थिक विषय पर सोच-विचार बढ़ सकता है। बड़े निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी न करें। घरेलू वातावरण को शांत रखना ही दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है।

धनु राशि का लव राशिफल

साथी का सहयोग मिलने के संकेत हैं, खासकर तब जब आप अपनी बात सीधे लेकिन शांत ढंग से रखें। सुबह आप अधिक तर्क देंगे, जबकि बाद में भावनात्मक समझ बढ़ेगी। रिश्ते में अगर कोई छोटी गलतफहमी रही है, तो घर के शांत माहौल में बैठकर बात साफ की जा सकती है। विवाहित लोगों को पार्टनर का सहयोग रोजमर्रा के काम, परिवार या किसी निजी चिंता में मिल सकता है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी कम रखें। दूसरे की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनें। परिवार के किसी सदस्य की जरूरत पर ध्यान देना भी रिश्तों को मजबूत करेगा।

धनु राशि का करियर राशिफल

काम में मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलेगा। सुबह मीटिंग, कॉल, रिपोर्ट, यात्रा, मार्केटिंग या संचार से जुड़े काम अच्छे चल सकते हैं। बाद में ध्यान बंट सकता है, क्योंकि मन घर या निजी विषयों में उलझ सकता है। इसलिए जरूरी ऑफिस काम पहले निपटा लें। नौकरीपेशा लोग किसी संवेदनशील विषय पर वरिष्ठ से मार्गदर्शन लें, अनुमान न लगाएं। कारोबारियों को कागज, भुगतान और साझेदारी से जुड़े बिंदु सावधानी से देखने चाहिए। पढ़ाई करने वालों के लिए दिन मिला-जुला है। शुरुआत में आप पढ़ने से ज्यादा इधर-उधर की बातों में समय दे सकते हैं। बाद में शांत माहौल मिलने पर एकाग्रता लौटेगी। घर पर तय समय बनाकर पढ़ाई करना बेहतर रहेगा।

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धनु राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों से जुड़े कुछ छिपे या रुके हुए मामले सामने आ सकते हैं। कोई पुराना भुगतान, रिफंड, साझा खर्च या परिवार से जुड़ा हिसाब स्पष्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। जमीन, घर, मरम्मत या घरेलू सामान पर सोच बन सकती है, लेकिन सौदा करने से पहले कागज और लागत ठीक से देखें। फायदा तभी है जब आप जल्दबाजी न करें। जोखिम भरे निवेश में अभी सीमित और जांचा-परखा कदम ही ठीक रहेगा।

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धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सुबह ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन दिन के बाद वाले हिस्से में आराम की जरूरत बढ़ सकती है। मानसिक थकान, बेचैनी या घर की चिंता शरीर पर असर डाल सकती है। भोजन समय पर लें। पानी कम न करें। शाम को भारी चर्चा से दूर रहेंगे तो नींद बेहतर रहेगी। हल्का स्ट्रेच और शांत बैठना फायदेमंद रहेगा।

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आज की सलाह: जरूरी काम पहले निपटाएं, शाम घर और मन की शांति को दें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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