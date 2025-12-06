धनु राशिफल 6 दिसंबर: धनु राशि आज दोपहर के समय में ये काम रहेगा शुभ, करियर के मौके हाथ से न जानें दें

संक्षेप: Sagittarius Horoscope 6 December 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Sagittarius Horoscope Today 6 December 2025, धनु राशिफल 6 दिसंबर 2025: आपका केयरिंग रवैया आपके पार्टनर को खुश करता है। प्रोडक्टिव प्रोफेशनल परिणाम देने के लिए नए काम हाथ में लें। पूरे दिन फाइनेंस और स्वास्थ्य दोनों अच्छे रहेंगे।

धनु लव लाइफ: आपको रिलेशनशिप की समस्याओं को सुलझाने में सफलता मिलेगी। आप अपने माता-पिता की रजामंदी पाकर खुश हो सकते हैं, और इससे एक रोमांटिक छुट्टी भी मिलेगी। कुछ महिलाएं रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से खुश नहीं होंगी। बहस करते समय पार्टनर को नीचा दिखाने से बचें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें। प्यार के मामले में समझदार बनें, इमोशनल नहीं, और शादी भी होने के योग हैं। कुछ सिंगल लोगों को भी आज प्यार मिल सकता है।

करियर राशिफल: ऑफिस में महत्वपूर्ण मीटिंग्स के दौरान प्रोफेशनल रवैया अपनाएं। मैनेजमेंट को आपकी काबिलियत पर भरोसा है, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हर दिए गए काम को समय पर पूरा कर सकेंगे। किसी क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट में दिक्कत होगी, और आपको इसे सुलझाने के लिए पहल करनी होगी। अपनी प्रोफेशनल काबिलियत साबित करने के लिए और मौके तलाशें। सरकारी कर्मचारियों को जगह बदलने की उम्मीद हो सकती है। जबकि नए बिजनेस शुरू करने के लिए एक दिन इंतजार करना भी जरूरी है।

फाइनेंशियल राशिफल: आज कोई गंभीर आर्थिक समस्या नहीं होगी। इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने में भी मदद मिलेगी। दोपहर के समय में गाड़ी खरीदना भी एक अच्छा आइडिया है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए फीस देनी पड़ सकती है। आप आज शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। बिजनेसमैन को व्यापार बढ़ाने के लिए फंड मिलेगा।

सेहत राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हालांकि, जिन लोगों को किडनी या दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। कुछ महिलाएं वायरल बुखार की दवा लेने के बाद ठीक हो जाएंगी। सीनियर लोग भी आज नींद न आने की शिकायत करेंगे। आपको किचन में सब्जियां काटते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चाकू का इस्तेमाल करते समय छोटे-मोटे कट लग सकते हैं। आज जंक फूड्स, ऑयली चीजें, सोडा ड्रिंक्स और शराब के सेवन से बचें।

