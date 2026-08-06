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धनु राशिफल 6 अगस्त 2026: राहु दे रहा निर्णय लेने की हिम्मत, आंख बंद करके कदम उठाना ठीक नहीं

By Anita Baranwal
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Sagittarius Horoscope Today 6 August 2026: आज धनु राशि वाले किसी भी बात को जोखिम भरा खेल समझकर न करें। अपनी बात साफ रखें। पढ़ें कैसा रहेगा धनु राशि का आज का राशिफल।

Sagittarius Horoscope Today 6 August 2026
आज का धनु राशिफल 8 अगस्त 2026

Sagittarius Horoscope Today 6 August 2026: दिन की शुरुआत हल्के उत्साह, रचनात्मक सोच और मन के खुलेपन के साथ हो सकती है। पढ़ाई, बच्चों, शौक या किसी पसंदीदा काम में दिल लगेगा। अगर आप कई दिनों से किसी विचार को टाल रहे थे, तो सुबह उसका खाका बन सकता है। दिन बढ़ने पर फोकस व्यवहारिक मुद्दों पर जाएगा। काम की गति, समय पर जवाब, फाइलें, ईमेल, घर और ऑफिस के छोटे-छोटे दायित्व एक साथ ध्यान मांगेंगे। इसलिए जोश को व्यवस्था के साथ जोड़ना जरूरी होगा। अंदरूनी उलझन या किसी पुराने मुद्दे पर ज्यादा सोचने की आदत आपको धीमा कर सकती है, क्योंकि सूर्य, बुध और गुरु का असर गहरे विचारों को बढ़ा रहा है। इसके बावजूद सही योजना बनाकर चलें तो उलझा काम भी सुलझ सकता है। राहु प्रयास बढ़ा रहा है, इसलिए निर्णय लेने की हिम्मत रहेगी। बस किसी भी बात को जोखिम भरा खेल समझकर न करें। अपनी बात साफ रखें और दिन के दूसरे हिस्से में अनुशासन को प्राथमिकता दें।

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आज धनु राशि का प्रेम और रिश्ते

दिल के मामलों में यह दिन नरम और सकारात्मक रह सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उन्हें बातचीत आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। जोड़े एक-दूसरे के साथ समय बिताकर पुराने तनाव कम कर सकते हैं। आकर्षण रहेगा, लेकिन रिश्ते की गहराई ईमानदार बातचीत से बढ़ेगी। दिन के बाद वाले हिस्से में काम और थकान के कारण मूड बदल सकता है, इसलिए साथी को नजरअंदाज न करें। छोटी-सी परवाह, एक संदेश या शांत बातचीत बहुत कुछ संभाल सकती है।

आज धनु राशि का शिक्षा और करियर

छात्रों के लिए शुरुआत का समय खासा उपयोगी है। मन पढ़ाई में लगेगा और मुश्किल विषय भी समझ में आने लगेंगे, यदि आप मोबाइल और दूसरी रुकावटों से दूरी रखें। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य से अच्छा है, पर दबाव रह सकता है। काम पूरा करने की जिम्मेदारी बढ़ेगी। बिजनेस में बड़ा फैसला लेने की सोच बन सकती है। ऐसे फैसले में आंकड़े, लागत और पार्टनर की राय जरूर देखें। ऑफिस में आपकी उपयोगिता दिखेगी, लेकिन रूटीन काम भी उतने ही जरूरी रहेंगे। प्रतियोगी माहौल में स्थिरता आपकी ताकत है।

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आज धनु राशि का धन और वित्त

पैसे मेहनत और समझदारी से जुड़ेंगे। जोखिम भरे निवेश या सट्टे जैसे विकल्प आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके कदम उठाना ठीक नहीं। लाभ की संभावना तभी है जब जांच, सीमा और समय पर ध्यान हो। कामकाजी लोगों के लिए नियमित आय ठीक रहेगी। बिजनेस में खर्च और लाभ का संतुलन देखना जरूरी होगा। साझा पैसों, टैक्स, फीस या बीमा जैसे विषयों में कागज साफ रखें।

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आज धनु राशि का स्वास्थ्य और कल्याण

ऊर्जा सामान्य से अच्छी रह सकती है, लेकिन दिन बढ़ने पर थकान और मानसिक बोझ महसूस हो सकता है। शरीर साथ देगा, यदि आप रूटीन न बिगाड़ें। बाहर का बहुत तला-भुना खाना कम लें। हल्की कसरत, समय पर भोजन और थोड़ा आराम आपको ज्यादा सक्रिय रखेगा। मन में जमा चिंता को लिखकर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहकर हल्का करें।

आज की सलाह: जोश अच्छा है, पर हर बड़े फैसले से पहले आंकड़े और समय दोनों जरूर देखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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