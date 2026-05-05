धनु राशिफल 5 मई 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Sagittarius Horoscope Rashifal 5 may 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़
Sagittarius Horoscope Rashifal 5 May 2026: आज 5 मई 2026 का दिन आपके लिए छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने का है। काम, स्वास्थ्य या रोजमर्रा की दिनचर्या में कोई छोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर कोई काम लंबे समय से अधर में लटका है या आपकी दिनचर्या बिगड़ी हुई है, तो आज उसे सुधारने का अच्छा समय है। छोटी गलतियों या कमजोरियों को नजरअंदाज ना करें। एक छोटा बदलाव पूरे दिन को आसान और बेहतर बना सकता है।
लव राशिफल
आज रिश्तों में सिर्फ मीठी बातें काफी नहीं होंगी। आपको अपने पार्टनर को व्यावहारिक सहयोग भी देना होगा। समय पर जवाब देना या छोटा वादा निभाना आज आपके साथी को ज्यादा सुरक्षित महसूस कराएगा। सिंगल लोग काम, स्वास्थ्य या रोजमर्रा की किसी जगह से किसी नए व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। यह रिश्ता शुरू में बहुत फिल्मी न लगे, लेकिन लंबे समय में मजबूत और टिकाऊ साबित हो सकता है।
रिश्ते में हैं तो आज बिना ज्यादा पूछताछ किए अपने पार्टनर की मदद करें। प्यार तब गहरा होता है जब आप एक-दूसरे के समय और मेहनत की कद्र करते हैं।
करियर राशिफल
आज काम की व्यवस्था और सुधार पर ध्यान देने की जरूरत है। नौकरीपेशा लोगों को डेडलाइन, रिपोर्ट, ईमेल या टीम के काम को ध्यान से जांचना चाहिए। कोई छोटी गलती अगर जल्दी पकड़ ली जाए तो आसानी से ठीक हो सकती है। व्यापार करने वाले लोग ग्राहकों की उम्मीदों और रोज की व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करें। छात्रों को एक कमजोर विषय या आदत को सुधारने पर फोकस करना चाहिए। आज साधारण काम को सही तरीके से करने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।
मनी राशिफल
आज छोटे-छोटे खर्चे आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। सेहत, खान-पान या फालतू की खरीदारी पर खास ध्यान रखें। बचत तभी संभव है जब आप अपनी आदतों में अनुशासन लाएं। निवेश या ट्रेडिंग के मामले में किसी की बातों में आकर जल्दबाजी न करें। अपने आंकड़ों को खुद जांचें। आज एक फालतू खर्चा कम करना भी बड़ी बचत के बराबर है।
स्वास्थ्य राशिफल
अगर पिछले कुछ दिनों से आपकी दिनचर्या बिगड़ी हुई है, तो आज पाचन, नींद या थकान की शिकायत हो सकती है। शरीर की छोटी-छोटी शिकायतों को नजरअंदाज न करें। समय पर खाना खाएं, खूब पानी पिएं और हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें। देर रात तक स्क्रीन देखने या ज्यादा सोच-विचार से बचें। आज अपने शरीर को थोड़ा आराम दें और एक अच्छी आदत अपनाने की शुरुआत करें।
5 मई 2026 धनु राशि वालों के लिए छोटे सुधार और अनुशासन का दिन है। छोटी गलतियों को ठीक करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक छोटा बदलाव पूरे दिन को शांत और सकारात्मक बना सकता है।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें