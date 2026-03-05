Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 5 मार्च 2026: धनु राशि वालों को आज मिल सकता है सरप्राइज, पर इन चीजों से बचें

Mar 05, 2026 07:13 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Sagittarius Horoscope Rashifal 5 March 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन

Sagittarius Horoscope Rashifal 5 March 2026: आज आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आज आपकी ऊर्जा कुछ नया करने और छोटे-छोटे रोमांच का अनुभव करने के लिए उत्सुक है। अपना मन खुला रखें और कोई नई छोटी एक्टिविटीज आजमाएं। मिलनसार लोग आज आपको सीखने और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आप नए विचारों और स्थानों को खोजने के लिए तैयार महसूस करेंगे। रोजमर्रा की दिनचर्या से थोड़ा अलग कदम आपको नए संपर्क और अच्छी खबर दे सकता है। योजनाओं को सरल और सकारात्मक रखें। आज के छोटे फैसले आगे चलकर अच्छे अवसर और खुशहाल गति दे सकते हैं। आज सरप्राइज मिल सकते हैं।

धनु लव राशिफल
आज आपका खुशमिजाज स्वभाव लोगों को आसानी से आकर्षित करेगा। मुस्कान और हल्की-फुल्की बातचीत से नया रिश्ता शुरू हो सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं, तो पार्टनर संग कोई ऐसी हल्की और फन एक्टिविटीज करें, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कना और हंसी आ सके। पार्टनर संग प्यार से बात करें और बिना दबाव के अपने सपनों को शेयर करें। अगर आप सिंगल हैं, तो नए दोस्त जल्दी ही करीबी साथी बन सकते हैं। आज के छोटे-छोटे पल भविष्य के लिए विश्वास और मधुर यादें बना सकते हैं। रोजमर्रा की छोटी दयालुता को पहचानें और शुक्रिया कहना ना भूलें।

धनु करियर राशिफल
काम के क्षेत्र में आज आपकी ऊर्जा जिज्ञासु और उत्साहित रहेगी। कोई छोटा सा नया विचार मन में है, तो उसे आज आजमाएं। बहुत बड़ा या जोखिम भरा कदम न उठाएं। पहले छोटे लेवल पर प्रयोग करें। इस कार्य में ऐसे सहकर्मी से राय लें जिस पर आपको भरोसा हो। छोटी गलती से सीखना भी नई उपयोगी कला सिखा सकता है। आज के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें और नोट्स बनाएं। बहुत सारे काम एक साथ लेने से बचें। सरल और व्यवस्थित योजना आपको ध्यान बनाए रखने और काम पूरा करने में मदद करेगी। टीम के साथ पॉजिटिव विचार शेयर करने से सहयोग बढ़ेगा। छोटी-छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें और आगे बढ़ते रहें।

धनु मनी राशिफल
आज पैसों के मामले में जिज्ञासा के साथ सावधानी बरतनी बेहद जरुरी है। खरीदारी से पहले कीमतों की तुलना करें और दिखावे से अधिक उपयोगिता को महत्व दें। छोटी बचत का लक्ष्य तय करें और अतिरिक्त आय का एक हिस्सा बचा लें। रिस्क भरे वादों या जल्दी लाभ वाले सौदों से बचें। बड़े खर्च से पहले किसी भरोसेमंद मित्र से सलाह लें। अपने खर्च का हिसाब रखें और हर छोटी बचत पर खुश हों। धीरे-धीरे बनी आदतें आने वाले समय में आर्थिक सुरक्षा देंगी।

धनु हेल्थ राशिफल
आज आपका उत्साह अच्छा रहेगा, लेकिन शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। हल्की सैर या स्ट्रेचिंग करें, इससे ऊर्जा संतुलित रहेगी। गर्म और हल्का पचने वाला भोजन खाएं। थकान महसूस हो तो आराम करें और दिन में लंबी झपकी से बचें। रात में अधिक स्क्रीन समय न लें। सोने से पहले सरल श्वास अभ्यास करें। ये छोटे प्रयास आपकी ताकत को नया बनाएंगे और पूरे दिन आपको शांत व प्रसन्न बनाए रखेंगे। मुस्कुराते रहें और कृतज्ञता महसूस करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

