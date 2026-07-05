धनु राशिफल 5 जुलाई 2026: धनु राशि वालों को मिलेगा मेहनत का फल, करियर में मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें राशिफल
Sagittarius Horoscope Today 5 July 2026: धनु राशि वालों के लिए दिन मेहनत और धैर्य का रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और लगातार प्रयास से सफलता के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें।
Sagittarius Horoscope Today 5 July 2026, आज का धनु राशिफल: सुबह से मन में थोड़ी बेचैनी और ढीलापन साथ-साथ चल सकता है। ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ करना है, लेकिन शुरुआत में गति नहीं बन रही। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास लौटेगा और आप किसी जरूरी काम को पकड़कर आगे बढ़ेंगे। छोटे फैसले ही आज बड़े असर वाले साबित हो सकते हैं। बातचीत, यात्रा, संदेश, कॉल, मीटिंग या दस्तावेज से जुड़े काम बढ़ सकते हैं। भाई-बहन या करीबी लोगों से किसी व्यावहारिक विषय पर चर्चा होगी। चंद्रमा का असर आपको प्रयास करने की दिशा दे रहा है, इसलिए जो काम टाले हुए हैं, उन्हें हाथ में लेना फायदेमंद रहेगा। वहीं मंगल कामकाजी हिस्से में मेहनत का दबाव बढ़ा सकता है, इसलिए परिणाम पाने के लिए श्रम करना ही पड़ेगा। मन कभी-कभी एकदम तेज और कभी सुस्त रहेगा। इस उतार-चढ़ाव को अपनी कमजोरी न मानें। दिन का मंत्र यही है कि गति धीमी हो तो भी रुकना नहीं है। साहस से लिया गया एक फैसला आपको आगे की राह साफ दिखा सकता है।
धनु राशि का लव राशिफल
रिश्तों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आपकी व्यस्तता या मानसिक उलझन के कारण भावनात्मक जुड़ाव थोड़ा कम महसूस हो सकता है। साथी से बेवजह की बहस से बचें। खासकर तब, जब आप खुद अंदर से स्पष्ट न हों। बच्चों से जुड़ी बात खुशी दे सकती है और उनका प्रदर्शन या मेहनत देखकर संतोष मिलेगा। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत सोच रहे हैं, वे जल्दबाजी न करें। पहले बातचीत की दिशा समझें। छोटे मैसेज, हल्का हास्य और सच्ची दिलचस्पी रिश्तों को गर्मजोशी देंगे।
धनु राशि का करियर राशिफल
यह दिन मेहनत मांगता है, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। छात्रों के लिए अच्छी बात यह है कि लक्ष्य स्पष्ट रहेगा। अगर आप नियमितता बनाए रखते हैं तो मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना मजबूत है। प्रतियोगी परीक्षा, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या प्रस्तुति में आपका अपना प्रयास सबसे बड़ा सहारा रहेगा। नौकरी में किसी साहसी निर्णय या नई जिम्मेदारी से दबाव बढ़ सकता है, पर इससे आपका अनुभव भी बढ़ेगा। ऑफिस में छोटी गलतफहमियों को तुरंत साफ करें। व्यापार में दौड़-भाग, फॉलो-अप और व्यवहारिक सोच जरूरी रहेगी। ऊपरी उम्मीदों के बजाय जमीनी काम पर ध्यान देंगे तो उपलब्धि का संतोष मिलेगा।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
पैसा मेहनत से ही आता दिखेगा। बिना कोशिश के लाभ की उम्मीद करने से निराशा हो सकती है। कमाई की स्थिति स्थिर रह सकती है, पर उसके लिए सक्रिय रहना होगा। छोटे भुगतान, यात्रा, संचार या काम से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। उधार, जोखिम भरे निवेश या जल्द लाभ वाले प्रस्तावों से थोड़ा दूर रहना अच्छा है। आय की तुलना में श्रम अधिक लगे तो भी धैर्य रखें। आगे के लिए यही मेहनत आधार बनेगी।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सुस्ती और बेचैनी दोनों का मिश्रण थका सकता है। शरीर से ज्यादा मन को अनुशासन की जरूरत है। देर तक जागना या अनियमित खाना आपके मूड को बिगाड़ सकता है। छोटी दूरी पैदल चलें, पानी पिएं और बीच-बीच में गहरी सांस लें। काम के बीच छोटे ब्रेक लेने से फोकस लौटेगा। खुद पर बहुत कठोर न हों। लय धीरे-धीरे बन जाएगी।
आज की सलाह:
शुरुआत छोटी करें, पर काम अधूरा छोड़ने की आदत से खुद को बचाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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