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धनु राशिफल 4 मई 2026: धनु राशि वालों के लिए दिन महत्वपूर्ण, सोच-समझकर करें फैसला, फोकस रखने से मिलेंगे बेहतर रिजल्ट

May 04, 2026 06:35 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Sagittarius Horoscope Rashifal 4 May 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 मई 2026 का दिन। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल

धनु राशिफल 4 मई 2026: धनु राशि वालों के लिए दिन महत्वपूर्ण, सोच-समझकर करें फैसला, फोकस रखने से मिलेंगे बेहतर रिजल्ट

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 4 मई 2026: आज फिर से नई एनर्जी महसूस हो सकती है और आप खुद जैसे लग सकते हो। चंद्रमा धनु राशि में होने से मन में चलने, कुछ शुरू करने, साफ बोलने, कहीं जाने, पढ़ने या कोई पर्सनल फैसला लेने का मन बनेगा। आगे बढ़ने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन एक साथ दस दिशा में भागने का नहीं।

एक साफ दिशा चुनें और उसी पर पूरा ध्यान लगाएं। अगर दिमाग में बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं, तो उन्हें लिख लो और जो आज हो सकता है, उसी को चुनो। सब कुछ करके ही अपनी एनर्जी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक सही कदम से भी कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। जब फोकस रहेगा, तब दिन अपने आप बेहतर लगेगा। ध्यान इधर-उधर बंटाना बंद करोगे तो मूड भी ठीक रहेगा। एक सही फैसला पूरे दिन को आसान और अच्छा बना सकता है।

धनु राशि का लव राशिफल

आज प्यार में हल्कापन तब आएगा जब आप साफ और दिल से बात करोगे। अगर रिलेशन में हो, तो छोटी बात को बहुत हल्के में मत लो अगर सामने वाले को ध्यान चाहिए। एक साफ जवाब, किया हुआ प्लान या छोटा सा हाल-चाल पूछना रिश्ते को मजबूत बनाता है। पॉजिटिव रहो, लेकिन केयर भी दिखाओ।

सिंगल लोगों की किसी से मुलाकात या बात कॉन्फिडेंस, मजाकिया अंदाज, यात्रा, पढ़ाई या अच्छी बातचीत से हो सकती है। शुरुआत अच्छी लगेगी, लेकिन जल्दी कोई बड़ा वादा मत करो। रिश्ते को थोड़ा समय दो। जो इंसान आपको स्पेस देता है और फिर भी इंटरेस्ट दिखाता है, वो सही लग सकता है। आज प्यार तब अच्छा लगेगा जब आजादी और सच्चाई दोनों साथ हों। बात हल्की रखो, लेकिन दिल से बोलो।

धनु राशि का करियर राशिफल

आज काम में पहल करने का मन करेगा। नौकरी करने वाले लोग आज प्रेजेंटेशन, प्लानिंग, पढ़ाई, ट्रेनिंग, इंटरव्यू या सीधे एक्शन के लिए दिन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कदम उठाने से पहले बेसिक चीजें जरूर चेक कर लो। कॉन्फिडेंट कदम तभी सही पड़ता है जब टाइमिंग और निर्देश साफ हों।

बिजनेस करने वाले लोग प्रमोशन, यात्रा, सिखाने, काम बढ़ाने या नए क्लाइंट के बारे में सोच सकते हैं। वही दिशा चुनो जिसमें रिजल्ट साफ दिखे। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा, खासकर एग्जाम या हायर स्टडी से जुड़ी चीजों में। लेकिन एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट में मत कूदो। एक काम चुनो और उसका दिखने वाला हिस्सा पूरा करो। इससे मेहनत असली लगेगी, सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं। छोटा सही काम आपको आगे बढ़ने का हौसला देगा।

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धनु राशि का आर्थिक राशिफल

आज खर्च यात्रा, पढ़ाई, खाने-पीने, खेल, किसी टूल या पर्सनल प्लान से जुड़ा हो सकता है। कुछ खर्च सही हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ तुरंत खरीदने की जरूरत नहीं है। पहले देख लो कि ये खर्च आपकी असली जरूरत है या सिर्फ उस समय के जोश में हो रहा है। निवेश करने से पहले रिसर्च जरूरी है। ट्रेडिंग में लिमिट तय करके ही चलें। अगर कोई प्लान बताता है, तो साफ पूछो उसमें रिस्क और फायदा क्या है। सिर्फ इसलिए हां मत बोलो क्योंकि आइडिया मजेदार लग रहा है। पैसा तब सही रहेगा जब आजादी के साथ प्लानिंग भी होगी। थोड़ा रुककर सोचना बड़े नुकसान से बचा सकता है।

तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल

आज शरीर को चलना-फिरना अच्छा लगेगा। वॉक, स्ट्रेचिंग, हल्की एक्सरसाइज, सफाई या बाहर समय बिताना मूड ठीक करेगा। लेकिन ज्यादा एनर्जी के चक्कर में ओवर न करें। ज्यादा करने से कमर, जांघ, पाचन या नींद पर असर पड़ सकता है।

समय पर खाना खाएं, पानी पिएं और शरीर को एक सही रूटीन दें। अगर बेचैनी हो रही है, तो शांत बैठने के बजाय हल्की मूवमेंट करें। थोड़ा एक्टिव रहना दिमाग को साफ करेगा। देर रात तक जागना या ज्यादा स्क्रीन से बचें। जब शरीर को चलने और आराम दोनों का समय मिलेगा, तब बेहतर महसूस होगा।

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धनु राशि वालों के लिए सलाह

अपनी नई एनर्जी को एक सही दिशा में लगाएं। एक फोकस्ड कदम बिखरे हुए काम से ज्यादा आगे ले जाएगा।

लकी नंबर: 7

लकी रंग: पर्पल

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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