धनु राशिफल 04 मार्च 2026: धनु राशि वालों के लिए आज नई चीजें शुरू करने का अच्छा दिन, पैसों के मामलें रहें सतर्क
Sagittarius Horoscope Rashifal 4 March 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन
Sagittarius Horoscope Rashifal 4 March 2026: आज आपके भीतर एक नई ऊर्जा रहेगी, जिसकी मदद से आप पॉजिटिव और उपयोगी विचार लेकर आएंगे। आज कोई नया शौक या नई क्लास शुरू करने की कोशिश करें। आपकी जिज्ञासा आपको नए और मददगार लोगों से मिलवा सकती है। अपनी योजनाएं ज्यादा सख्त न रखें, उन्हें बेहद सरल और सहज बनाए रखें। आज आप प्रेमपूर्वक बातचीत करें, अपने विचार साझा करें और मिलकर काम करने का निमंत्रण दें। जल्दबाजी में खर्च करने से बचें। इतना ही नहीं कम खर्च में रुचियों को आगे बढ़ाने के तरीके खोजें। छोटे-छोटे खुशहाल कदम दिन के अंत तक अच्छी प्रगति दिलाएंगे।
धनु लव राशिफल
लव लाइफ आज हल्का और खुशमिजाज रहेगा। यदि आप रिश्ते में हैं, तो साथ में कोई ट्रिप या एक्टिविटीज की प्लानिंग कर सकते है। इससे दोनों को एक साथ खुशनुमा पल बीतना का मौका मिलेगा। इससे रिश्ता और भी मजबूत होगा। बिना किसी दबाव के अपने सपनों और उम्मीदों पर बात करें। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी कक्षा, कार्यक्रम या ट्रिप में किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। किसी रिश्ते में जल्दी गहराई लाने की कोशिश न करें, बल्कि धीरे-धीरे जानने का आनंद लें।
धनु करियर राशिफल
काम के क्षेत्र में आज रचनात्मकता और जिज्ञासा बढ़ेगी। सहकर्मियों के साथ छोटे विचार-विमर्श से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कोई छोटी यात्रा या बैठक नए संपर्क दिला सकती है। जरूरत से ज्यादा काम न लें, बल्कि जो काम पूरा कर सकते हैं, उसी पर ध्यान दें। आपका सकारात्मक रवैया टीम को प्रेरित करेगा। अच्छी तैयारी के साथ दिया गया छोटा प्रस्ताव नई दिशा दे सकता है। काम के बाद फॉलो-अप करना और टीम की छोटी सफलताओं का जश्न मनाना न भूलें।
धनु मनी राशिफल
आज पैसों से जुड़े समझदारी भरे फैसले लेने का दिन है। रोजमर्रा के खर्चों में बचत के शॉर्ट तरीके खोजें और खरीदारी से पहले कीमतों की तुलना करें। कोई सस्ता सौदा मिल सकता है, लेकिन उसकी लंबी अवधि की उपयोगिता पर जरूर सोचें। यदि कुछ खरीदने की योजना है, तो पहले बजट तय करें और अनावश्यक चीजें जोड़ने से बचें। जरूरत हो तो परिवार के साथ खर्च की योजना साझा करें। नियमित छोटी बचत भविष्य के लिए मजबूत आधार बनाएगी। अपनी प्रगति को लिखकर रखें।
धनु हेल्थ राशिफल
आज ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सुबह हल्का स्ट्रेचिंग, तेज चाल से चलना या थोड़ी योगाभ्यास करें। पर्याप्त पानी पिएं और हल्का शाकाहारी भोजन जैसे सब्जियां, दालें और फल लें। रात में भारी भोजन से बचें। काम के बीच-बीच में हल्क ब्रेक लें, आंखों को आराम दें और गहरी सांस लें। कोई हल्की-फुल्की रचनात्मक गतिविधि या नई सीख तनाव कम करेगी। नियमित नींद लें और सोने से पहले मन को शांत करने के लिए समय निकालें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे में
डॉ. जे.एन पांडेय
