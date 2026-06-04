धनु राशिफल 4 जून 2026: आज इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है महंगा, पार्टनर के साथ बढ़ेगा इमोशनल अटैचमेंट

Dhanu Rashi 4 June 2026: धनु गुरु यानी बृहस्पति ग्रह की राशि है। आज यानी गुरुवार का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अच्छा जाएगा लेकिन कुछ मामलों में सावधान रहना होगा। पढ़ें वृश्चिक राशि के लिए पंडित नरेंद्र उपाध्याय का भविष्यफल।

Dhanu Aaj Ka Rashifal 4 June 2026, Sagittarius Horoscope Today: 4 जून का का दिन धनु राशि वालों के लिए पॉजिटिव बदलाव लेकर आया है। बस कुछ मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। रिश्ते और करियर में चीजें आपके फेवर में होती दिख रही हैं। प्यार के मामले में दिन अच्छा जाएगा। रिश्ते मजबूत होंगे। नौकरी और बिजनेस के मामले में दिन सही जाएगा। पैसे और हेल्थ के मामले में थोड़ा सतर्क रहना है। पढ़िए पंडित नरेंद्र उपाध्याय का भविष्यपफल और जानिए आज इन मामलों में आपको किस तरह से सतर्क रहना है?

धनु राशि का लव राशिफल प्यार के मामले में आज का दिन बहुत ही सही जाने वाला है। पार्टनर के साथ रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा और आपसी समझ बढ़ेगी। रिश्ते में चल रही कोई गलतफहमी आज दूर होगी। ऐसे में पार्टनर के साथ इमोशनल अटैचमेंट भी बढ़ेगा। जो लोग नए रिश्ते की तलाश में है उनके लिए आज का दिन सही होगा। आज किसी खास इंसान से मुलाकात होने की पूरी संभावना है। शादीशुदा जिंदगी में खुशियां बनी रहेंगी। पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। सिंगल लोगों की शादी की बात हो सकती है क्योंकि अच्छे प्रपोजल आना शुरू होंगे।

धनु राशि का करियर राशिफल नौकरी और बिजनेस के लिहाज से आज आपकी स्थिति मजबूत दिखेगी। नौकरी करने वालों को आज अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही आपके काम की भी खूब सराहना होगी। जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन लकी साबित हो सकता है क्योंकि मुनाफा होने की पूरी संभावना है। कोई बड़ी रुकावट नहीं दिख रही है। बस अपना धैर्य बनाए रखें। अगर किसी प्लानिंग पर लंबे समय से काम कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा।

धनु राशि का मनी राशिफल पैसों के मामले में आज आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। आज धन हानि के संकेत दिख रहे हैं तो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से आज बचने की कोशिश करें। ग्रहों की स्थिति की वजह से आपके लिए आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप किसी शेयर या फिर प्रॉपर्टी में पैसा लगाने की प्लानिंग कर रहे थे तो आज उसे टालना ही आपके लिए सही होगा। फालतू के खर्चों पर कंट्रोल करें। किसी के कहने पर हड़बड़ी में पैसा ना लगाएं। पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर ही करें।