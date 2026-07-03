धनु राशिफल 4 जुलाई: धनु राशि वाले आज जल्दबाजी में ना करें निवेश, पढ़ें आज का धनु राशिफल
Sagittarius Horoscope Today 4 July 2026 Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal: धनु राशि वाले आज के दिन कोई बड़ा निवेश टाल दें। नया बिजनेस शुरू करना है तो इसे लेकर आज कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।
Sagittarius Horoscope Today 4 July 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल 4 जुलाई: दिन मेहनत, संपर्क और साहस से आगे बढ़ेगा। जो काम रुके हुए थे, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आपको खुद पहल करनी पड़ेगी। बैठे रहने से रास्ता नहीं खुलेगा। छोटे छोटे प्रयास आज बड़ा फर्क दे सकते हैं। भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी या करीबी सहयोगी से मदद या उपयोगी जानकारी मिल सकती है। चंद्रमा का व्यावहारिक असर आपको बातों से ज्यादा काम पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। फिर भी मन में यह सवाल रह सकता है कि इतनी मेहनत का नतीजा कब दिखेगा। धैर्य रखें। काम अभी बोया जा रहा है। रिश्तों और साझेदारी से जुड़े विषय भी महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए अपने दिन का समय बांटकर चलें। मंगल आपको मेहनती बनाएगा, लेकिन अनावश्यक बहस में वही ऊर्जा खर्च भी करा सकता है। इसलिए शब्दों को संतुलित रखें। बच्चों या किसी प्रियजन से खुशी की खबर मिलने का संकेत है, जिससे मन हल्का होगा। लंबी योजना की तुलना में आज छोटे लक्ष्य और स्पष्ट कदम बेहतर रहेंगे। जल्दी सफलता के दबाव से मुक्त रहेंगे तो काम साफ दिखाई देगा।
धनु राशि का लव राशिफल
दिल के मामले में दिन संतोष दे सकता है। साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, खासकर जब आप खुलकर बात करेंगे और अपना समय देंगे। प्रेम संबंध में उत्साह बना रहेगा और मुलाकात या बातचीत मन खुश कर सकती है। जो लोग किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में थे, उन्हें सामने वाले का रवैया पहले से अधिक साफ दिखाई देगा। बच्चों की ओर से सुखद समाचार या गर्व का कारण मिल सकता है। बस एक बात याद रखें कि काम का तनाव घर लेकर न जाएं। छोटी झुंझलाहट भी अच्छे माहौल को कमजोर कर सकती है। सुनना आज बोलने जितना ही जरूरी रहेगा।
धनु राशि का करियर राशिफल
करियर में लक्ष्य पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। काम की मात्रा ज्यादा लग सकती है, लेकिन साहस और अनुशासन से आप चीजें संभाल लेंगे। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन या फील्डवर्क वाले लोगों के लिए दिन मेहनत भरा पर उपयोगी रहेगा। जो छात्र पढ़ाई में ढील दे रहे थे, उन्हें अब रूटीन मजबूत करना चाहिए। बार बार विषय बदलने से नुकसान होगा। ऑफिस में साझेदारी, क्लाइंट डील या टीमवर्क वाले काम में बातचीत साफ रखें। कोई कागजी या वित्तीय विवरण दोबारा देखना पड़ सकता है। बिजनेस में नई शुरुआत या बड़ा निवेश आज टालना बेहतर रहेगा। पहले जोखिम, समय और भरोसे की परतें जांचें। धीरे चलकर भी सही चलना आज जरूरी है।
धनु राशि का फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में सावधानी ठीक रहेगी। रोजमर्रा की आय और खर्च चलते रहेंगे, लेकिन नया निवेश, बड़ी खरीद या साझेदारी आधारित वित्तीय फैसला जल्दबाजी में न लें। लाभ की उम्मीद में तुरंत कदम उठाने से बाद में संशोधन करना पड़ सकता है। कोई पुराना बिल, फीस, टैक्स या साझा खर्च सामने आ सकता है। उसे टालने से तनाव बढ़ेगा। अगर आय के नए रास्ते पर विचार कर रहे हैं, तो पहले छोटी शुरुआत करें। बचत का हिस्सा अलग रखना आज समझदारी होगी।
धनु राशि का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा काम में लगेगी, इसलिए दिन के अंत तक थकान महसूस हो सकती है। कंधों, गर्दन या सामान्य जकड़न जैसी परेशानी बैठकर काम करने वालों को हो सकती है। हल्का स्ट्रेच, समय पर खाना और पर्याप्त पानी जरूरी रहेगा। गुस्सा या जल्दी में खाना खाने से बचें। नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें। मानसिक दबाव कम करने के लिए रात में स्क्रीन टाइम घटाना उपयोगी रहेगा।
आज की सलाह: बड़े लक्ष्य को छोटे कदमों में बांटें, तभी मेहनत का सही नतीजा दिखेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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