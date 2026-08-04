धनु राशिफल 4 अगस्त 2026: आज सूर्य और गुरु करेंगे गहराई से सोचने पर मजबूर, पुराने विवाद से बचें
Sagittarius Horoscope Today, 4 August 2026: आज धनु राशि वालों को फीलिंग्स में बहकर महंगी खरीद से बचना चाहिए। जीवनसाथी या साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। पढ़ें आज का धनु राशिफल 4 अगस्त 2026।
Sagittarius Horoscope Today 4 August 2026, धनु राशिफल: सुबह से मन घर, परिवार और निजी सुकून की तरफ ज्यादा रहेगा। परिवार के किसी बड़े सदस्य, खासकर माता तुल्य व्यक्ति से सहयोग या भावनात्मक सहारा मिल सकता है। घर की व्यवस्था, सफाई, मरम्मत, सजावट या जरूरी सामान की खरीद जैसे विषय ध्यान खींचेंगे। अगर लंबे समय से घर के लिए कोई चीज लेने की सोच रहे थे, तो तुलना करके निर्णय लिया जा सकता है। दिन का पहला भाग घरेलू काम, रिश्तेदारी या आराम के बीच निकलेगा। मन थोड़ी सुरक्षा भी चाहता रहेगा, इसलिए बाहरी शोर से दूरी अच्छी लगेगी। शाम की ओर ऊर्जा बदलने लगेगी। तब मन हल्का होगा और बाहर निकलने, मिलने-जुलने, फिल्म, छोटे समारोह या बच्चों के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ सकती है। सूर्य और गुरु का असर आपको भीतर से गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहा है, इसलिए खर्च करते समय केवल इच्छा नहीं, उपयोगिता भी देखें। जीवनसाथी या साथी के साथ तालमेल बना रहेगा, मगर आपसी अपेक्षाएं साफ रखना बेहतर होगा। घर और मन दोनों को संतुलित रखने का दिन है।
आज का धनु राशि लव राशिफल
रिश्तों में सुकून का भाव बना रह सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए साथी के साथ घरेलू मामलों पर मिलकर निर्णय लेना आसान होगा। छोटी-छोटी बातों में सहयोग मिलेगा। अगर हाल में समय की कमी से दूरी महसूस हो रही थी, तो साथ बैठकर साधारण बातचीत भी बहुत राहत दे सकती है। अविवाहित लोग भी किसी परिचित के साथ सहज जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। शाम के बाद मूड ज्यादा खुला रहेगा, इसलिए साथ में बाहर जाने या हल्का समय बिताने का मौका बन सकता है। बस पुराने विवाद या तुलना से बचें। स्नेह दिखाने के छोटे तरीके ज्यादा असर करेंगे।
आज का धनु राशि करियर राशिफल
करियर के मामले में दिन बहुत तेज भागदौड़ वाला नहीं, लेकिन उपयोगी है। जो काम घर से, दस्तावेज, योजना, डिजाइन, कंटेंट या तैयारी से जुड़े हैं, उनमें प्रगति हो सकती है। संपत्ति, किराया, स्थान परिवर्तन या कार्यस्थल की सुविधा से जुड़ी चर्चा हो तो तथ्य साफ रखें। विद्यार्थियों के लिए शाम का समय ज्यादा फलदायी रह सकता है, क्योंकि एकाग्रता धीरे-धीरे बेहतर होगी। साझेदारी वाले काम में भाषा का असर रहेगा। मंगल और बुध का प्रभाव सामने वाले को जवाब देने की जल्दी बढ़ा सकता है, इसलिए मीटिंग या बातचीत में धैर्य रखें। ऑफिस में सामान्य काम शांत तरीके से निपटाएं। दिखावे की जगह तैयारी और संतुलन अधिक मदद करेगा।
आज का धनु राशि आर्थिक राशिफल
खर्च बढ़ने की संभावना साफ दिख रही है। घर की जरूरत, सजावट, मरम्मत, उपकरण या परिवार के आराम पर पैसा जा सकता है। यह खर्च पूरी तरह गलत नहीं होगा, अगर आपने पहले से उसका प्लान बनाया है। भावनाओं में आकर महंगी खरीद से बचें। अगर प्रॉपर्टी, किराया, बुकिंग या घर से जुड़े कागज देखने हों, तो बारीकी से पढ़ें। पार्टनर के साथ संयुक्त खर्च पर पहले बात करना ठीक रहेगा। छोटी बचत का ध्यान रखेंगे तो दिन संतोषजनक रहेगा।
आज का धनु राशि सेहत राशिफल
मानसिक शांति इस समय शारीरिक आराम जितनी ही जरूरी है। घर में रहकर या परिचित माहौल में समय बिताने से राहत मिलेगी। अगर पिछले दिनों तनाव रहा है, तो नींद की कमी और थकान महसूस हो सकती है। शाम को हल्का घूमना, परिवार के साथ बैठना या पसंदीदा गतिविधि करना अच्छा असर देगा। बहुत भारी भोजन और देर रात तक जागने से बचें। मन शांत रहेगा तो शरीर भी साथ देगा।
आज की सलाह: घर की जरूरत और मन की इच्छा में फर्क समझकर ही खर्च का फैसला करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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