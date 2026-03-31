धनु राशिफल 31 मार्च: धनु राशि आज ऑफिस में रहेंगी छोटी-मोटी दिक्कतें, पढ़ें आज का धनु राशिफल

धनु राशिफल 31 मार्च: धनु राशि आज ऑफिस में रहेंगी छोटी-मोटी दिक्कतें, पढ़ें आज का धनु राशिफल
Sagittarius Horoscope 31 March 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।
Sagittarius Horoscope Today 31 March 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल 31 मार्च 2026 : आज के दिन का मुख्य आकर्षण आपका खुशहाल रोमांटिक रिश्ता रहने वाला है। जहां एक ओर आप अपने काम-काज में सफल होंगे, वहीं दूसरी ओर धन और स्वास्थ्य दोनों ही आपके पक्ष में रहेंगे। आज आपकी लव लाइफ खुशहाल रहेगी। आपको अपने काम में भी अच्छी सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल रूप से आप अच्छी सिचूऐशन में रहेंगे। आज पूरे दिन आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी।
धनु राशि आज ऑफिस में रहेंगी छोटी-मोटी दिक्कतें, पढ़ें आज का धनु राशिफल
धनु राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज आपकी लव लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अहंकार से जुड़ी छोटी-मोटी बातों को मन में ही दबाकर रखें और एक सकारात्मक भविष्य की ओर फोकर करें। आज आपको अपने पार्टनर के लिए समय निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें भी कॉल पर अपने पार्टनर से कनेक्शन बनाए रखना चाहिए। सिंगल महिलाओं को आज ऑफिस के कार्यक्रमों या पारिवारिक इवेंट में विशेष अटेंशन मिल सकता है। कुछ जातकों को आज शादी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। मैरिड महिलाएं भी आज परिवार बढ़ाने के बारे में विचार कर सकती हैं।
धनु राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें। टीम के भीतर अहंकार से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आप अपने काम की डेडलाइन को पूरा करने में सफल रहेंगे। टीम मीटिंग्स के दौरान कुछ नए और क्रिएटिव आइडिया सामने रखें। सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज अपने टारगेट को पूरा करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ माना जा रहा है। कुछ व्यापारियों को लाइसेंस से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि दिन खत्म होने से पहले ही आप उन समस्याओं को सॉल्व कर लें। जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, वे आज कोई नया काम शुरू करके खुश होंगे और उन्हें उसमें सफलता भी मिलेगी।
धनु राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज आपके पास धन का आगमन होगा, जिससे आप अपनी कई इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। आप प्रॉपर्टी में निवेश करने या अपने घर की मरम्मत करवाने की योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। अपने सभी पुराने बकाया या कर्ज चुका देना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है। आज दोपहर के टाइम में आप किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ चल रहे किसी आर्थिक मसले को सुलझाने की कोशिश भी कर सकते हैं। कुछ लोग आज निवेश करने के इच्छुक होंगे; ऐसे में म्यूच्यूअल फंड में निवेश करना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।
धनु राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज अपनी लाइफस्टाइल को लेकर थोड़ा सावधान रहें। आपको अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको तनाव से उबरने में मदद मिलेगी। आज के दिन आपको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समस्याएं जल्द ही ठीक हो सकती हैं। आज के दिन खूब सारा पानी पियें और जंक फूड्स खाने से बचें। दोपहर का टाइम धूम्रपान और शराब छोड़ने के लिए भी बहुत शुभ है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट