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आज का धनु राशिफल 31 जुलाई: आज बढ़ सकता है काम का बोझ, शाम तक अटके काम बढ़ेंगे आगे

By Anita Baranwal
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Sagittarius Horoscope Today: मन में हल्का दबाव भी रहेगा, क्योंकि गहरे स्तर पर कुछ बातें आपको गंभीर बना सकती हैं। शाम तक स्थिति में सुधार होगा और कार्यों में गति आएगी।

Aaj ka dhanu rashi rashifal 31 July 2026
आज का धनु राशिफल 31 जुलाई 2026

Sagittarius Horoscope Today, आज का धनु राशिफल 31 जुलाई 2026: यह दिन मेहनत और समझदारी दोनों मांगता है। सुबह पैसों, परिवार और रोजमर्रा की जरूरतों पर ध्यान रहेगा। किसी भुगतान, बचत, या घर के खर्च का हिसाब देखना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी रहेगा, क्योंकि आपकी बात सही होते हुए भी कठोर लग सकती है। दिन बढ़ने पर रफ्तार तेज होगी। छोटे काम, संदेश, यात्रा, दस्तावेज, कॉल और समन्वय में समय जाएगा। जो लक्ष्य आपने तय किया है, उसमें सफलता सीधी नहीं, बल्कि लगातार प्रयास से मिलेगी। मंगल काम और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में मेहनत बढ़ा रहा है, इसलिए थकान के बावजूद हार मानने का मन न बनाएं। भाई-बहन, करीबी मित्र या टीम में से किसी का सहयोग उपयोगी साबित हो सकता है। मन में हल्का दबाव भी रहेगा, क्योंकि गहरे स्तर पर कुछ बातें आपको गंभीर बना सकती हैं। फिर भी हिम्मत, साफ सोच और समय पर कार्रवाई से काम बनता दिखेगा। शाम तक आत्मविश्वास बेहतर होगा और अटके काम आगे सरक सकते हैं।

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धनु लव राशिफल

रिश्तों में संतुलन बना रह सकता है, अगर आप सुनने की आदत रखें। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातचीत सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। बुध के असर से संवाद मदद करेगा, इसलिए बात छिपाने से बेहतर है साफ रखना। प्रेम संबंध में खुशी और उत्साह रहेगा, लेकिन काम के दबाव के कारण समय कम मिल सकता है। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी बात मन हल्का कर सकती है। अगर किसी अपने से दूरी रही है, तो संदेश या फोन से बात सुधर सकती है। परिवार में छोटी बात पर तकरार न बढ़ाएं।

धनु करियर राशिफल

करियर में आज मेहनत का दिन है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें लक्ष्य पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक फोकस रखना होगा। काम का बोझ बढ़ सकता है, मगर आपका साहस भी साथ देगा। टीम के साथ तालमेल और समय पर जवाब देना जरूरी रहेगा। कारोबार में नए काम की जल्दी न करें। पहले बाजार, खर्च और जोखिम को ठीक से समझें। छात्रों के लिए यह दिन अभ्यास, लेखन, टेस्ट तैयारी और दोहराई के लिए अच्छा है। लंबे समय तक एक ही विषय में अटके रहने की बजाय छोटे हिस्सों में पढ़ें। प्रस्तुति, इंटरव्यू या संचार से जुड़े क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

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धनु आर्थिक राशिफल

वित्तीय पक्ष में सावधानी सबसे जरूरी है। सुबह परिवार या जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं। किसी नए निवेश, नए कारोबार या जोखिम वाले फैसले में आज बहुत उत्साह दिखाना ठीक नहीं होगा। आमदनी स्थिर रह सकती है, लेकिन खर्च की दिशा सोच-समझकर चुनें। किस्त, बिल, यात्रा या उपकरण पर पैसा जा सकता है। उधार देने या लेने से पहले शर्तें साफ रखें। छोटे-छोटे खर्च मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं।

धनु स्वास्थ्य राशिफल

शरीर से ज्यादा मन की थकान महसूस हो सकती है। लगातार काम और भागदौड़ के बीच खाना टालना ठीक नहीं रहेगा। हल्का, समय पर और साफ भोजन लें। पानी कम न करें। छोटे ब्रेक लेते रहें, वरना चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। थोड़ी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग से राहत मिलेगी। रात में दिमाग को शांत करने के लिए स्क्रीन टाइम सीमित रखें।

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आज की सलाह: मेहनत जारी रखें, लेकिन हर फैसले से पहले दो बार जानकारी जरूर जांच लें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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