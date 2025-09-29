Sagittarius Horoscope today 30 September 2025 aaj ka dhanu rashifal daily future predictions धनु राशिफल 30 सितंबर : धनु राशि वालों के लिए दोपहर के बाद का समय रहेगा अच्छा, खूब करेंगे दान-पुण्य, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धनु राशिफल 30 सितंबर : धनु राशि वालों के लिए दोपहर के बाद का समय रहेगा अच्छा, खूब करेंगे दान-पुण्य

Sagittarius Horoscope Rashifal 30 September 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आज करियर में कोई समझौता न करें।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 29 Sep 2025 07:37 AM
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 29 सितंबर 2025: प्यार भरे रिश्ते में इगो को न आने दें। पेशेवर चुनौतियों को सुलझाएं और साथ ही समृद्धि सुनिश्चित करें। आज हल्की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। करियर में कोई समझौता न करें। रिश्ते में ईमानदार बन रहें। आज आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी।

लव राशिफल: रिश्ते में किसी भी तरह की कोई परेशानी न आए इस बात का ध्यान रखें और प्रेमी के लिए समय निकालने को तैयार रहें। अतीत में न उलझें क्योंकि इससे साथी नाराज हो सकता है। इसके बजाय ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो रोमांटिक हों और आपके साथी को भी अच्छे मूड में रखें। कुछ प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण समस्या आ सकती है, जिसे तुरंत सुलझाना जरूरी है। शादीशुदा जातकों को ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है।

करियर राशिफल: ऑफिस की राजनीति से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। टीम मीटिंग में गुस्सा न करें और ऐसे नए कॉन्सेप्ट लाएं जो क्लाइंट्स को प्रभावित कर सकें। नए जॉइन करने वाले अपने स्किल्स दिखाने के अवसर पाएंगे। जूनियर सदस्य मैनेजर्स के सामने अपनी अच्छी छवी बनाएं। मार्केटिंग और सेल्स वाले जातकों के लिए दिन का पहला भाग प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन दूसरा भाग अच्छे परिणाम देगा। कारोबारी लोग दिन के पहले हिस्से में नया कॉन्सेप्ट आत्मविश्वास से लॉन्च कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: समृद्धि आपके साथ होगी, इस समय का उपयोग घर के फर्नीचर, लग्जरी आइटम्स, गिफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्स या कपड़े खरीदने में करें। यह शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए अच्छा समय है। आप किसी दोस्त के साथ पैसों का मामला सुलझा सकते हैं, जबकि कुछ सीनियर्स अपने बच्चों में संपत्ति बांटने पर गंभीरता से विचार करेंगे। दिन का दूसरा भाग यानी दोपहर के बाद का समय दान देने या किसी जरूरतमंद भाई-बहन को आर्थिक मदद देने के लिए भी अच्छा है।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिनचर्या को प्रभावित कर सकती हैं। आज अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। कुछ सीनियर लोगों को छाती का इन्फेक्शन हो सकता है जिससे सांस लेने में समस्या आ सकती है। अधिक समस्या होने पर तुरंत डॅाक्टर से सलाह लें। बच्चों को खेलते समय सावधान रहना चाहिए। जिनको डायबिटीज या दिल की बीमारी है उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत होगी। सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से बचें।

