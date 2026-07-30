धनु राशिफल 30 जुलाई 2026: राहु प्रयास बढ़ा रहा है पर नहीं करें जल्दबाजी, फिलहाल उधार देने से बचें
Sagittarius Horoscope Today 30 July 2026: परिवार का माहौल कुल मिलाकर सहयोगी रहेगा, हालांकि सबकी अपेक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं। पढ़ें आज का विस्तृत धनु राशिफल।
Aaj ka dhanu rashifal 30 july 2026: पैसे, परिवार और आत्मविश्वास से जुड़ी बातें इस दिन ज्यादा सामने रहेंगी। मन में कई काम एक साथ चल सकते हैं, इसलिए बेचैनी होना स्वाभाविक है। फिर भी आपकी प्रगति मेहनत और धैर्य से ही बनेगी। परिवार के भीतर कोई व्यावहारिक चर्चा हो सकती है, जैसे खर्च का बंटवारा, जरूरी खरीदारी, जिम्मेदारी या किसी सदस्य की जरूरत। बोलचाल में असर रहेगा, इसलिए सही शब्द चुनना फायदेमंद होगा। छोटे भाई बहन या करीबी मित्र की मदद से आपका हौसला बढ़ सकता है। आप किसी ऐसे फैसले पर आगे बढ़ सकते हैं, जिसे कुछ समय से टाल रहे थे। राहु प्रयास बढ़ा रहा है, इसलिए हिम्मत तो रहेगी, पर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जो काम आप अपनी मेहनत से करेंगे, उसी में संतोष भी मिलेगा। परिवार का माहौल कुल मिलाकर सहयोगी रहेगा, हालांकि सबकी अपेक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं। किसी जरूरी बात को समझाने में समय देना पड़ेगा। दिन का सार यही है कि मेहनत से कमाई हुई छोटी प्रगति भी आज बड़ी राहत दे सकती है।
आज का धनु लव राशिफल
रिश्तों में सामान्य से बेहतर संतुलन दिख सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ व्यवहार व्यावहारिक रहेगा। बड़ी भावुक बातों के बजाय रोजमर्रा के सहयोग पर जोर रहेगा, और यही चीज रिश्ता मजबूत करेगी। अगर किसी घरेलू या आर्थिक विषय पर चर्चा हो, तो पारदर्शिता रखें। बुध साझेदारी की बातचीत को सक्रिय कर रहा है, इसलिए बात समझाने और सुनने दोनों में फायदा है। अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचित के साथ संवाद बढ़ सकता है। आकर्षण से ज्यादा भरोसा देखने की जरूरत है। बच्चों से जुड़ी चिंता रखने वालों को राहत मिल सकती है, क्योंकि उनकी कोशिशें सही दिशा में जाती दिखेंगी। परिवार में किसी सदस्य की सफलता या प्रगति से भी मन खुश होगा।
आज का धनु करियर राशिफल
कामकाज के क्षेत्र में मेहनत की मांग ज्यादा रहेगी। प्रतियोगिता, लंबित काम, नियम, समयसीमा या रोजमर्रा के दायित्वों से दबाव महसूस हो सकता है। मंगल आपको काम पूरा करने की ताकत दे रहा है, इसलिए मुश्किल काम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बस गुस्सा या अधीरता से बचना जरूरी है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम का रिकॉर्ड साफ रखना चाहिए। छात्रों के लिए यह दिन दोहराई, अभ्यास और लिखित तैयारी के लिए अच्छा है। जो चीज बार बार टल रही थी, उस पर बैठकर आज शुरुआत की जा सकती है। किसी शिक्षक, साथी या पार्टनर की राय उपयोगी साबित होगी। करियर में बड़ा छलांग वाला दिन नहीं, लेकिन आधार मजबूत करने वाला दिन जरूर है। जो लोग फ्रीलांस या बिजनेस में हैं, उन्हें बातचीत और शर्तों को साफ रखना होगा।
आज का धनु आर्थिक राशिफल
धन के मामले में स्पष्ट संकेत है कि लाभ मेहनत से जुड़ेगा। बिना सोचे किसी जोखिम भरे विकल्प में जाने के बजाय स्थिर और समझदारी भरा कदम बेहतर रहेगा। परिवार के खर्च, बिल, बकाया या रोजमर्रा की जरूरतों पर ध्यान जाएगा। आय आ सकती है, लेकिन वह सीधे प्रयास और समय से जुड़ी होगी। बचत बढ़ाने के लिए छोटी फिजूल राशियों पर रोक लगानी होगी। अगर कोई भुगतान लेना या देना है, तो तारीख और विवरण दोबारा देख लें। भावनात्मक होकर उधार देना फिलहाल उचित नहीं होगा।
आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक तनाव का असर शरीर पर थकान के रूप में दिख सकता है। नींद कम हुई हो तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। काम के बीच बीच में छोटा ब्रेक लें। भोजन समय पर करें और पानी पर्याप्त पिएं। ज्यादा मेहनत के बावजूद अपनी गति संतुलित रखें। हल्की वॉक या कुछ देर खुली हवा में रहना फायदेमंद रहेगा। मन को शांत रखने के लिए खुद पर अनावश्यक दबाव कम करें।
आज की सलाह: मेहनत जारी रखें, लेकिन पैसों और शब्दों दोनों में संयम बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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