Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Sagittarius Horoscope Today 3 November 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future predictions
धनु राशिफल 3 नवंबर: आज पैसा खर्च करने से पहले बैंक के मैसेज जरूर करें चेक, अच्छी रहेगी सेहत

धनु राशिफल 3 नवंबर: आज पैसा खर्च करने से पहले बैंक के मैसेज जरूर करें चेक, अच्छी रहेगी सेहत

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 3 November 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

Mon, 3 Nov 2025 06:42 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 3 नवंबर 2025: धनु राशि वालों आज आपकी सिंपल और खुशियों से भरे ऑप्शन आपके दिन को बेहतर बनाएंगे और दूसरों को भी हंसने में मदद करेंगे। थोड़ी देर वॉक करना या कोई नई हॉबी अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। विनम्रता से बात करें और अपने समय के अनुसार लाइट रिस्क भी लें। आज आपको जल्दबाजी में खर्च करने से बचना चाहिए। छोटी-छोटी प्लानिंग नए फ्रेंड बनाएंगी और मजेदार सीख देंगी। आप आज शाम तक शांति का अनुभव करेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु लव राशिफल- आज आपकी गर्मजोशी भरी से हंसी दयालु लोगों को आपके करीब लाएगी। सिंपल इनवाइट को स्वीकार करें और हल्की-फुल्की बातचीत को एन्जॉय करें। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी एक साथ की जाने वाली हॉबी या छोटे ग्रुप से नए दोस्त बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए साथ में कुछ छोटे-छोटे सुखद पल बिताने का प्लान बनाएं। हंसी-मजाक के पलों में सीरियस सब्जेक्ट को उठाने से बचना चाहिए।

ये भी पढ़ें:आज कुंभ राशि वालों को धन हानि के संकेत, जानें अपनी राशि का हाल

धनु करियर राशिफल- आज का दिन आपको वर्कप्लेस पर काम सीखने और निखरने के मौके देता है। अपने रूटीन से हटकर एक छोटा सा स्टेप उठाकर कोई क्लियर सवाल पूछें या कोई नया तरीका भी आजमाएं। टीमवर्क हेल्पफुल होता है, इसलिए किसी छोटे ग्रुप में जुड़े या किसी छोटे काम के लिए वॉलिटियर करें। नोट्स बनाएं और अगला काम शुरू करने से पहले एक काम पूरा करें। अपने समय का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें। आज नए टास्कों और छोटे-छोटे प्रमोशन के मौकों का रास्ता खुलेगा।

धनु आर्थिक राशिफल- अगर आप छोटे-छोटे स्टेप उठाते हैं तो धन स्थिर रहता है। जरूरतों और इच्छाओं की एक सिंपल लिस्ट बनाएं। गिफ्ट्स के लिए एक छोटी सी ब्राउंड्री सेट करें। आज बड़ी खरीदारी करने से बचें, इसके बजाए ऑप्शन पर रिसर्च करें और सलाह लें। किसी शौक या छोटे काम से थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई का मौका मिल सकता है। आज की कमाई में से थोड़ा-सा भविष्य की छोटी-छोटी सुख-सुविधाओं और शांति के लिए बचाकर रखें। खर्च करने से पहले बैंक के मैसेज जरूर चेक करें।

ये भी पढ़ें:मकर राशिफल 3 नवंबर: आज रिस्क से भरे शॉर्टकट से बचें, हर वीक थोड़ी-थोड़ी बचत करें

धनु सेहत राशिफल- आज धनु राशि वालों आपकी कुछ सिंपल आदतों से सेहत अच्छी रहेगी। शरीर को फ्रेश करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग और थोड़ी देर टहलने से शुरुआत करनी चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां खाएं, खूब पानी पिएं और शाम को तले हुए खाने से बचें। स्क्रीन से थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लें और हर घंटे पांच मिनट गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अगर आप कमजोर महसूस करते हैं, तो ज्यादा आराम करें और जल्दी सोएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने