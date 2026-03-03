धनु राशिफल 3 मार्च: आज धनु राशि वाले ऑफिस में भूलकर भी ना करें ये गलती, फालतू के खर्चों को अब कर दें बंद
Sagittarius Horoscope 3 March 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।
Sagittarius Horoscope Today 3 March 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज आपके उत्साह के चलते कई नए अवसर मिल सकते हैं। शांति से कदम आगे बढ़ाते जाएं। दोस्त आज आपको अच्छी सलाह देंगे। शांत रहें और आज के दिन समझदारी से काम लें। आज आप पॉजिटिव रहेंगे। छोटे-छोटे बदलाव के लिए आज तैयार रहिए। आज जो काम जरूरी लगे, उसे सबसे पहले पूरा करें। पैसा बचाने की पूरी कोशिश करें। फालतू के खर्चों को अब बंद करें। हल्की एक्सरसाइज से दिन शुरू करें। रोज-रोज अपनी प्लानिंग करते हुए चलें।
धनु लव राशिफल
आज प्यार में ईमानदारी जरूरी है। आज के दिन आप पार्टनर को एक प्यारा सा मैसेज भेज दें। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। अपनी छोटी जरूरतों के बारे में ईमानदार रहें और सामने वाले की बात बिना टोके सुनें। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति और प्यार आएगा। जो लोग सिंगल हैं वो आज किसी इवेंट के दौरान खास इंसान की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं। हल्का-फुल्का मजाक रिश्ते में जरूरी है। हालांकि जल्दबाजी से बचें। आज अपनापन और हंसी-मजाक से रिश्ते और भी मजबूत बनेंगे।
धनु करियर राशिफल
आज प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा दिन है। आज एक सिंपल से योजना बना लें और फिर इसके बाद ही दिन की शुरुआत करें। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें। एक बार में सारे काम ना शुरू कर दें। ये गलती आज बिल्कुल भी ना करें। जरूरत पड़ने पर कलीग्स आज आपकी मदद भी करेंगे। ऐसे में आप बिना किसी भी हिचक के उनकी मदद जरूर लें। किसी से सुझाव ले रहे हैं तो उस समय थोड़ा विनम्र रहें। अपनी बात को साफ तरीके से सामने रखें। आज लंबी मीटिंग्स से बचें। इसके बजाय काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। आज के दिन आप कोई नया स्किल सीख सकते हैं। ये आगे चलकर काफी फायदेमंद साबित होगा।
धनु मनी राशिफल
आज पैसों की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। हालांकि आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। हाल ही में किए गए सारे खर्चों पर एक बार ध्यान दें। इस महीने के लिए पहले से ही बचत का एक अमाउंट तय कर लें। अगर कोई बड़ा खर्चा करना है तो दो बार जरूर सोचें। बचत के लिए छोटे-छोटे कदम उठाना शुरू कर दें। फालतू के सब्सक्रिप्शन को अब बंद कर दें। अगर कहीं से एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है तो उसका कुछ हिस्सा बचत में डाल दें। आज फालतू होने वाले खर्चे से बचें। जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद दोस्त की सलाह जरूर लें। नियमित रूप से रोज बचत की आदत डालेंगे तो ये ये आपके आने वाले कल के लिए बहुत अच्छा होगा।
धनु हेल्थ राशिफल
आज आपकी एनर्जी सही रहने वाली है। हालांकि छोटी-छोटी सावधानी जरूर बरतें। दिन की शुरुआत आज आप हल्की स्ट्रेचिंग के साथ करें। आप वॉक भी कर सकते हैं। आज पौष्टिक और शाकाहारी खाना ही खाएं। पानी पर्याप्त मात्रा में लें। काम के बीच में आप छोटे-छोटे ब्रेक्स लेते रहें क्योंकि थकान हो सकती है। शाम के समय में हल्का योगाभ्यास करना आपके लिए सही होगा। नींद पूरी लेने की कोशिश करें। अपनी स्क्रीन टाइमिंग अब घटा दें। अगर शरीर में जकड़न होती है तो एक्सरसाइज करें। कोशिश करें कि ये लाइट ही हो। रूटीन में कुछ चीजें जरूर शामिल करें क्योंकि इससे मन बैलेंस रहता है और हम काम में मन लगता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे में
डॉ. जे.एन पांडेय
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं।
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट