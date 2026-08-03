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धनु राशिफल 3 अगस्त 2026: आज घर और परिवार बनेंगे आपकी ताकत, पैसों के मामलों में रहें सतर्क

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sagittarius Horoscope Today, 3 August 2026: आज धनु राशि के जातकों का ध्यान घर-परिवार, मानसिक शांति और जरूरी जिम्मेदारियों पर रहेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और करियर में समझदारी से लिए गए फैसले लाभ देंगे। आर्थिक मामलों में खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें। 

Aaj Ka Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today 2 August 2026 future predictions
धनु राशिफल 2 अगस्त 2026

Sagittarius Horoscope Today 3 August 2026: मन घर, परिवार और निजी सुकून की तरफ ज्यादा रहेगा। अगर पिछले दिनों तनाव, भागदौड़ या मानसिक उलझन रही है, तो अब राहत की जगह बन सकती है। आप अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित करना चाहेंगे। घर की जरूरत, परिवार की सुविधा, बुजुर्गों की बात या घरेलू कामों पर ध्यान जाएगा। किसी पारिवारिक मिलन, छोटे समारोह या करीबी लोगों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। माता या मातृसमान व्यक्ति से सहयोग और स्नेह मिल सकता है। घर के लिए कोई जरूरी सामान लेने, वाहन से जुड़ी योजना देखने या बचत बढ़ाने की सोच बन सकती है, पर हर फैसला बजट देखकर लें। चंद्रमा और शनि मन को गंभीर बना रहे हैं, इसलिए भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन सही बात यह है कि आप समस्याओं को व्यावहारिक ढंग से देखने लगेंगे। सूर्य और गुरु कुछ अंदरूनी चिंताओं को उजागर कर सकते हैं, इसलिए हर बात दिल में दबाने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। दिन कुल मिलाकर सुकून लौटाने वाला है, अगर आप सरलता से चलें।

धनु राशि का लव राशिफल

रिश्तों में अपनापन बढ़ाने का अच्छा समय है। साथी के साथ घरेलू, व्यावहारिक और भविष्य से जुड़ी बातें हो सकती हैं। लहजा शांत रहेगा तो समझ बढ़ेगी। अगर पिछले दिनों व्यस्तता या गलतफहमी थी, तो अब उसे बिना दोष दिए सुलझाया जा सकता है। अविवाहित लोगों के लिए परिवार के माध्यम से किसी परिचय की संभावना बन सकती है, लेकिन तुरंत निष्कर्ष पर न जाएं। दोस्तों के साथ समय अच्छा रहेगा, पर हर किसी को निजी तनाव बताना जरूरी नहीं। मां या परिवार की किसी महिला सदस्य से भावनात्मक सहारा मिल सकता है।

धनु राशि का करियर राशिफल

कामकाज में आज बहुत तेज भागने से ज्यादा समझदारी से चलना फायदेमंद रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को पार्टनर, क्लाइंट या सहकर्मी के साथ तालमेल पर ध्यान देना होगा। मंगल और बुध साझेदारी और बातचीत को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए शब्दों का चुनाव अहम रहेगा। मीटिंग, डील, प्रस्तुति या बातचीत में स्पष्ट रहें, पर कठोर नहीं। जो लोग घर से काम कर रहे हैं, उन्हें समय बांटकर चलना होगा। छात्रों के लिए एकांत में पढ़ाई करना अच्छा रहेगा। याददाश्त और समझ दोनों ठीक रहेंगी, खासकर अगर आप नोट्स दोहराएं। प्रॉपर्टी, वाहन, आतिथ्य, शिक्षा, काउंसलिंग, इंटीरियर, घरेलू कारोबार या परिवार आधारित कामों में लगे लोगों को आज उपयोगी प्रगति दिख सकती है। करियर में जल्दबाजी के बजाय नींव मजबूत करने वाला दिन है।

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धनु राशि का आर्थिक राशिफल

पैसे को लेकर संयम जरूरी है, लेकिन स्थिति संभाली जा सकती है। घर, सुविधा, मरम्मत, वाहन, परिवार या किसी जरूरी जरूरत पर खर्च का योग है। उसी के साथ बचत बढ़ाने का विचार भी मजबूत रहेगा। अगर माता-पिता से आर्थिक सलाह या सहयोग मिले, तो उसे व्यावहारिक नजर से देखें। कोई पुराना बकाया या घरेलू भुगतान निपटाने से राहत मिल सकती है। निवेश के मामले में अभी सुरक्षा और स्थिरता पर जोर रखें। उधार देने या लेने से पहले शर्तें साफ करना बेहतर रहेगा। छोटी बचत शुरू करने या नियमित जमा बढ़ाने के लिए समय ठीक है।

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धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक शांति का असर शरीर पर साफ दिखेगा। यदि तनाव कम करेंगे तो ऊर्जा वापस महसूस होगी। आरामदायक नींद, घर का सादा भोजन और स्क्रीन से थोड़ी दूरी लाभ देगी। लंबे समय तक बैठे रहने से भारीपन लग सकता है, इसलिए बीच-बीच में उठकर चलें। भावनात्मक उतार-चढ़ाव होने पर खुद को दोष न दें। शांत संगीत, प्रार्थना, लेखन या परिवार के साथ समय मन को स्थिर करेगा।

आज की सलाह: घर की शांति बचाइए, उसी से बाकी कामों के लिए सही ताकत मिलेगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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