29 नवंबर को धनु राशि वालों के लिए कामकाज और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। नौकरी में रोज की जिम्मेदारियां पूरी करना बेहतर रहेगा, क्योंकि मन भटकने और जल्दबाजी में गलती होने की आशंका है। कारोबार या नौकरी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।

Sagittarius Horoscope Today 29 November 2026, Aaj Ka Dhanu Rashifal: काम में आज जल्दबाजी भारी पड़ सकती है और निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। रोज के परिचित काम आपके लिए अधिक सहज रहेंगे। किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ते हुए मन में असमंजस होगा। कुंभ राशि के तीसरे भाव में राहु कुछ नया करने की अचानक ललक और प्रयासों को लेकर बेचैनी बढ़ाएगा। मन एक काम से दूसरे की तरफ जाएगा, जबकि आज तय काम की लय अधिक सहायक रहेगी। कुछ अनावश्यक तनाव दिन में जगह घेरेगा। किसी अप्रिय खबर से निराशा होने की संभावना है, हालांकि हर बात को लेकर पहले से आशंकित रहने का कारण नहीं है। आज कठिनाई का मुख्य हिस्सा मन के उतार-चढ़ाव में होगा। छोटी बात का जवाब देने से पहले भी भीतर काफी विचार चलेंगे। घर और काम के बीच आते-जाते ध्यान की जरूरत रहेगी। शाम तक कुछ समय अपने ढंग से बिताने की इच्छा होगी और बातचीत का उत्साह सामान्य से कम रहेगा।

धनु राशि का करियर राशिफल दफ्तर में रोज की जिम्मेदारियां आज आपकी पकड़ में अधिक रहेंगी। किसी काम को नया रूप देने की इच्छा होगी, मगर मन की अस्थिरता के कारण उसकी पूरी तस्वीर साफ होने में समय लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के आठवें भाव में रहेगा और चंद्राष्टम का असर मन को उदास या बेचैन रखेगा। इसका व्यावहारिक अर्थ यही है कि नियमित काम आज आपको अधिक अनुकूल पड़ेंगे। काम करते समय ध्यान भटकने की आशंका रहेगी। परिचित जिम्मेदारी पूरी होने पर आगे के काम को लेकर कुछ सहजता आएगी। पढ़ाई में रुचि कभी तेज होगी और कभी मन हटेगा। किसी नए विषय की ओर अचानक आकर्षण होगा, मगर चल रही तैयारी का क्रम बनाए रखना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थी आज छोटे अध्ययन सत्र रखें। नौकरी या व्यवसाय से जुड़ा बड़ा निष्कर्ष निकालने के लिए दिन सहज नहीं है। काम की चर्चा में बहस का खिंचाव रहेगा और अपनी बात सिद्ध करने की इच्छा ऊर्जा का बड़ा हिस्सा लेगी।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल नया निवेश करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। मन की बेचैनी किसी अवसर को जल्दी पकड़ लेने की ओर खींचेगी, लेकिन रकम लगाने के मामले में ठहराव बेहतर रहेगा। किसी आर्थिक चर्चा से अनावश्यक तनाव बढ़ने की आशंका है। आज धन के विषय में उत्साह और आशंका साथ चलेंगे। कोई रकम लगाने का विचार बार-बार मन में आएगा, फिर उसी पर संशय होगा। पहले से चल रहे खर्च संभालने पर ध्यान रहने से स्थिति अधिक स्पष्ट महसूस होगी। आज नया आर्थिक जोखिम टाल दें। दिन के अंत तक अपनी उपलब्ध रकम को लेकर सतर्कता का भाव रहेगा और आगे का निर्णय कुछ समय रोकने की इच्छा होगी।

धनु राशि का लव राशिफल प्रेम संबंधों के लिए दिन औसत रहेगा। साथ होने पर भी मन का पूरा ध्यान रिश्ते की बातचीत में लगने में समय लगेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल को लेकर संवेदनशीलता रहेगी। सिंह राशि के नौवें भाव में मार्गी मंगल विचारों में जोश के साथ थोड़ी गर्मी और चिड़चिड़ाहट जोड़ेगा। किसी मान्यता या सही-गलत की चर्चा जल्दी तीखी लगने लगेगी। अनावश्यक बहस रिश्ते में खिंचाव बढ़ा सकती है। साथी से बात करते समय जवाब छोटा और स्पष्ट रखें। कोई अप्रिय सूचना मिलने पर मन अपने में सिमटना चाहेगा। उस समय सामान्य बातचीत भी बोझ जैसी लगेगी। आज रिश्ते में बहुत अधिक उत्साह का भाव नहीं होगा, फिर भी साथ का महत्व महसूस होगा और शांत निकटता अधिक सहज लगेगी।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल तनाव और उदासी के कारण दिन थकाऊ महसूस होने की संभावना है। किसी बीमारी का निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं है, लेकिन मन की बेचैनी रोज की सहजता पर असर डालेगी। सड़क पर चलते या वाहन चलाते समय ध्यान पूरा रास्ते पर रखें। काम करते हुए भी जल्दबाजी से बचना उपयोगी रहेगा। किसी बात को मन में दोहराते रहने से विश्राम का समय भी व्यस्त लगेगा। आज की थकान में मानसिक खिंचाव का हिस्सा अधिक महसूस होगा। दिन ढलने पर बातचीत कम करने और अपने परिचित वातावरण में रहने की इच्छा होगी। शांत समय मिलने पर विचारों की रफ्तार कुछ धीमी रहेगी।

शुभ अंक- 2 शुभ रंग- सफेद

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- आज पहले से तय एक काम पूरा करके ही अगला काम उठाएं।