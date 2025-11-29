धनु राशिफल 29 नवंबर : धनु राशि वाले समझदारी से लें फैसले, खुद को साबित करने का करें प्रयास

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 29 November 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों को आज फैसले समझदारी से लेने की सलाह दी जाती है।

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 29 नवंबर 2025: आज रोमांस का माहौल अच्छा रहेगा। ऑफिस की दिक्कतों को आत्मविश्वास से संभाल लें। धन की स्थिति मजबूत है, इसलिए समझदारी से किए गए फैसले फायदा देंगे। प्यार की दिक्कतें सुलझाकर दिन को खुशहाल बनाएं। काम में खुद को साबित करने का मौका तलाशें। पैसों की स्थिति आज मजबूत रहेगी। हालांकि सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी सामने आ सकती है।

लव राशिफल: प्यार में आज छोटे-मोटे झगड़े हो सकते हैं। पार्टनर कुछ ऐसी बातें भी कह सकता है जिनसे मन दुखे। यहां तक कि वे आपको किसी और रिश्ते में होने का इल्जाम भी लगा सकते हैं। इससे आपका मन भारी हो सकता है, लेकिन हिम्मत मत हारिए। समझिए कि हर रिश्ता उतार-चढ़ाव से गुजरता है और कभी-कभी दिन में अनचाहे मोड़ भी आ जाते हैं। कुछ शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं। आज आप शादी को लेकर भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सिंगल पुरुष अपने क्रश को दिल की बात बताएंगे और जवाब भी अच्छा मिलेगा।

करियर राशिफल: क्लाइंट मीटिंग्स में आपका व्यवहार और बोलने का तरीका बहुत मायने रखेगा। आइडियाज और सुझाव जितने नए होंगे, उतना ही आप अच्छा इम्प्रेशन छोड़ेंगे। किसी प्रोजेक्ट में दोबारा काम करना पड़ सकता है जिससे मूड खराब होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें भी अच्छी संभावनाएं दिखेंगी। दोपहर के बाद काम के नए मौके मिलेंगे- उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। आज इंटरव्यू देने वालों के लिए भी दिन अच्छा है।

आर्थिक राशिफल: कुछ महिलाओं को मायके की ओर से संपत्ति का हिस्सा मिल सकता है। बच्चों की पढ़ाई पर खर्च बढ़ सकता है। यह धन बांटने या फैमिली प्रॉपर्टी को व्यवस्थित करने का भी सही समय है। बिजनेस करने वालों को अतिरिक्त लोन मिल सकता है और जीवनसाथी के परिवार से वित्तीय मदद भी मिलेगी। फिजूलखर्ची से बचें, लग्जरी पर बहुत पैसा न उड़ाएं। सोने में निवेश करना आज सुरक्षित और बेहतर विकल्प है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत थोड़ा परेशान कर सकती है। जोड़ों में दर्द हो सकता है, खासकर बुज़ुर्गों को हड्डियों से जुड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। कुछ लोगों को गले या कान का इंफेक्शन भी परेशान कर सकता है। महिलाओं को माइग्रेन या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। अगर दवा चल रही है तो शराब बिल्कुल न पिएं। यात्रा कर रहे हैं तो जरूरी दवाइयां साथ रखना न भूलें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com