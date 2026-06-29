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धनु राशि वालों के लिए आज क्यों है खास दिन? जानें करियर, धन और रिश्तों का पूरा हाल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sagittarius Horoscope Today: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। करियर में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है, जबकि आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। रिश्तों में सहयोग और समझ बढ़ेगी तथा स्वास्थ्य को लेकर नियमित दिनचर्या अपनाना लाभदायक रहेगा।

धनु राशि वालों के लिए आज क्यों है खास दिन? जानें करियर, धन और रिश्तों का पूरा हाल

Sagittarius Horoscope Today 29 June 2026: आपके लिए यह दिन व्यक्तिगत ऊर्जा और आत्मविश्वास को सामने लाने वाला है। मन में जो बात चल रही थी, उसे अब आकार देने की इच्छा बढ़ सकती है। चंद्रमा आपके अपने क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए लोग आपको नोटिस करेंगे और आपकी मौजूदगी असर छोड़ेगी। अगर पिछले कुछ समय से दिशा को लेकर उलझन थी, तो अब आप ज्यादा स्पष्ट सोच पाएंगे। फिर भी एक बात ध्यान रखें। आत्मविश्वास और जल्दबाजी में फर्क होता है। अपनी बात रखना ठीक है, लेकिन दूसरे की स्थिति भी समझें। काम, घर, रिश्ते और निजी इच्छा के बीच संतुलन बनाने की जरूरत रहेगी। दिन में कुछ बातें आपके मन के मुताबिक चलेंगी, जिससे संतोष मिलेगा। कुछ मामलों में सहयोगी रुख अपनाने से लाभ होगा। आसपास के लोग आपकी सलाह मांग सकते हैं। आपकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की बन सकती है जो जिम्मेदारी लेता है। बस भावनात्मक प्रतिक्रिया में बहुत तेज फैसला न लें। धीरे और स्थिर कदम ज्यादा मजबूत साबित होंगे।

धनु राशि का लव राशिफल

रिश्तों के लिए दिन काफी अच्छा माना जा सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ सहयोग का भाव रहेगा और दोनों मिलकर कोई घरेलू या व्यक्तिगत योजना तय कर सकते हैं। अविवाहित लोगों को परिचित दायरे, पड़ोस, रिश्तेदारी या दोस्ती के जरिए किसी नई बातचीत का अवसर मिल सकता है। इसे हल्के मन से लें और जल्दी निष्कर्ष न बनाएं। प्रेम संबंधों में गर्मजोशी रहेगी, लेकिन संवेदनशील विषयों पर धैर्य जरूरी है। आपके आश्वासन भरे शब्द सामने वाले को सुकून देंगे।

धनु राशि का करियर राशिफल

छात्रों के लिए एकाग्रता का अच्छा समय है। जो विषय पहले बिखरे हुए लग रहे थे, वे अब समझ में आने लग सकते हैं, अगर आप बैठकर नियमित ढंग से पढ़ें। नोट्स बनाना, रिविजन करना और कम बोलकर ज्यादा काम करना फायदेमंद रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए सीनियर का ध्यान आपके काम पर जाएगा। यदि आपने मेहनत की है, तो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। कारोबारी लोगों के लिए आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। नए संपर्क, ग्राहक संवाद और रोजमर्रा के फैसलों में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। हालांकि साझा धन, कागजी बातों या गोपनीय जानकारी में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। हर जानकारी तुरंत साझा न करें।

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धनु राशि का आर्थिक राशिफल

आर्थिक मामलों में स्थिति संतोष देने वाली रह सकती है। व्यापार करने वालों को कमाई के मौके दिख सकते हैं। नौकरीपेशा लोग भी अपने काम के आधार पर आगे की संभावना देख पाएंगे। फिर भी खर्च और बचत दोनों का संतुलन रखें। किसी भी जोखिम वाले निवेश में केवल उत्साह से न जाएं। जरूरी भुगतान समय पर करें। अगर किसी साझा खर्च या परिवार से जुड़े वित्तीय मामले पर बात हो, तो लिखित हिसाब साफ रखें।

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धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर को जरूरत से ज्यादा धकेलना ठीक नहीं। दिन भर एक्टिव रहने के बाद शाम तक थकान महसूस हो सकती है। पेट, नींद और तनाव के बीच संतुलन बनाए रखें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी वॉक मदद करेगी। मन में कई बातें एक साथ चलें तो थोड़ी देर डिजिटल दूरी लें। इससे ध्यान फिर से केंद्रित होगा और बेचैनी कम होगी।

आज की सलाह: आत्मविश्वास रखें, पर हर फैसले में थोड़ी धीमी चाल और साफ सोच जोड़ें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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