आज का धनु राशिफल 29 जुलाई: हर बात को चुनौती की तरह लेने से बचें, आर्थिक स्थिति रहेगी औसत
Sagittarius Horoscope Today 29 July 2026: सूर्य और गुरु का प्रभाव यह संकेत देता है कि गहरे मुद्दों को समझदारी से संभालना होगा। रिश्तों में गर्म लहजा टेंशन बढ़ा सकता है। पढ़ें आज का धनु राशिफल।
Sagittarius Horoscope Today 29 July 2026, आज का धनु राशिफल: हिम्मत और उत्साह बना रहेगा, इसलिए आप सामान्य से अलग काम करने का मन बना सकते हैं। छोटी यात्रा, जरूरी दौड़ भाग या किसी काम के लिए बार बार संपर्क करना पड़ सकता है। पहल करने की इच्छा अच्छी है, पर दिन पूरी तरह हल्का नहीं है। भीतर थोड़ी संवेदनशीलता भी रहेगी, इसलिए हर बात को चुनौती की तरह लेने से बचें। पैसों, परिवार और बोलचाल का विषय एक साथ सामने आ सकता है। आप जो कहेंगे, उसका असर जल्दी होगा, इसलिए शब्द चुनकर बोलें। घर या परिवार के किसी मुद्दे पर सीधी प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा। सूर्य और गुरु का प्रभाव यह संकेत देता है कि गहरे मुद्दों को समझदारी से संभालना होगा। कुछ बातें तुरंत साफ नहीं होंगी, लेकिन शांत मन से देखेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। किसी खरीदारी, खासकर सुविधा से जुड़ी बड़ी चीज, पर आज बहुत उत्साहित होकर फैसला न लें। साधारण दिन को संतुलित रखना ही आपकी जीत होगी।
आज का धनु लव राशिफल
रिश्तों में गर्म लहजा टेंशन बढ़ा सकता है। जीवनसाथी या करीबी साथी से बहस की स्थिति छोटी बात से भी बन सकती है, इसलिए सही होने से ज्यादा समझदारी दिखाना जरूरी है। आपकी साफगोई अच्छी है, लेकिन समय गलत हो तो वही बात चुभ सकती है। यदि कोई पुराना मुद्दा बार बार सामने आ रहा है, तो उसे खत्म करने के लिए एक ही दिन में पूरा हल ढूंढने की कोशिश न करें। प्रेम संबंधों में धैर्य रखें। सामने वाला आपकी बात सुनना चाहता है, पर आपके अंदाज से असहज हो सकता है। मिलने का समय, बातचीत का टोन और प्रतिक्रिया की गति तीनों संभालेंगे तो रिश्ता हल्का रहेगा।
आज का धनु करियर राशिफल
काम की जगह पर प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा, लेकिन यह आपके लिए नुकसान की बात नहीं है। मंगल आपको सक्रिय रख रहा है, इसलिए लंबित काम पकड़ने और चुनौतीपूर्ण टास्क संभालने की क्षमता बनी रहेगी। फिर भी जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से टीम में अनावश्यक तनाव बन सकता है। साझेदारी में काम करने वालों को स्पष्ट शर्तें और साफ संवाद रखना चाहिए। छात्रों के लिए चर्चा, समूह अध्ययन और शिक्षक से सीधे सवाल पूछना लाभकारी रहेगा। किसी क्लासमेट या सहकर्मी से मदद मिल सकती है। पढ़ाई में लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना है, पर नियमित दोहराव जरूरी है। यात्रा आधारित काम में समय की थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए बैकअप प्लान रखें।
आज का धनु आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। न बहुत दबाव, न बहुत राहत। कमाई और खर्च लगभग बराबरी के पास रह सकते हैं। परिवार या रोजमर्रा की जरूरतों पर पैसा जाएगा। वाहन, गैजेट या सुविधा से जुड़ी बड़ी खरीदारी को थोड़ा टालना समझदारी होगी, क्योंकि अभी मन से लिया गया फैसला बाद में भारी लग सकता है। जोखिम भरे निवेश, बिना जांच की स्कीम या किसी के कहने भर से पैसा लगाना ठीक नहीं। आज का मंत्र है, जरूरत पहले, इच्छा बाद में। छोटी बचत भी बनाए रखना अच्छा रहेगा।
आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में लापरवाही ठीक नहीं होगी। थकान, चिड़चिड़ापन और अनियमित दिनचर्या मिलकर ऊर्जा घटा सकते हैं। बाहर का खाना कम लें और पानी पर्याप्त पिएं। छोटी यात्रा या भागदौड़ के बीच आराम के छोटे मौके बनाएं। बहस के बाद मन देर तक भारी रह सकता है, इसलिए शांत होने के लिए थोड़ी वॉक या गहरी सांसों का सहारा लें। नींद पूरी रखना जरूरी है।
आज की सलाह: शब्दों पर संयम रखें और बड़ी खरीदारी का फैसला एक दिन और सोचकर लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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