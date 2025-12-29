धनु राशिफल 29 दिसंबर : धनु राशि वाले करियर में करेंगे तरक्की, लव लाइफ में खुशखबरी के योग

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 29 December 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वालों को आज लव लाइफ में कुछ खास और अच्छे पल देखने को मिलेंगे।

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 29 दिसंबर 2025: धनु राशि वालों को आज लव लाइफ में कुछ खास और अच्छे पल देखने को मिलेंगे। ऑफिस के जरूरी काम संभाल लेंगे तो प्रोफेशनल तौर पर फायदा होगा। पैसे और सेहत- दोनों के लिहाज से दिन ठीक रहने वाला है। रिश्तों में अपना ईगो थोड़ा कम रखें, तभी माहौल अच्छा रहेगा। काम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर तरक्की दिलाएंगी। आज स्वास्थ्य और धन- दोनों का साथ मिलेगा।

धनु राशि का लव राशिफल: धनु राशि वाले आज अपने पार्टनर की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, वरना बात बिगड़ सकती है। कुछ लोग रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाने का फैसला कर सकते हैं। जो लोग सफर पर हैं, वे फोन या मैसेज के जरिए अपने पार्टनर से जुड़े रहें और दिल की बात खुलकर शेयर करें। शादीशुदा लोगों को एक्स्ट्रा रिलेशन से दूरी रखनी चाहिए। माता-पिता रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं के लिए संतान सुख के योग बन रहे हैं। सिंगल लोगों को आज नया प्यार मिल सकता है।

धनु राशि का करियर राशिफल: धनु राशि वाले आज खुद को एक जिम्मेदार और मेहनती प्रोफेशनल के तौर पर पेश करें, खासकर अप्रेजल या बातचीत के दौरान। कुछ महिलाओं को ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। दिन का दूसरा भाग इंटरव्यू देने के लिए अच्छा है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग- जैसे लेखक, डिजाइनर या एनिमेशन एक्सपर्ट आज ज्यादा कमाई कर सकते हैं। सीनियर्स के साथ चल रहे पुराने मुद्दे सुलझाने का अच्छा मौका है। व्यापारियों को लाइसेंस या लोकल अथॉरिटी से जुड़ी छोटी परेशानी आ सकती है, जिसे तुरंत संभालना जरूरी होगा।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल: धनु राशि वालों को आज कोई बड़ी आर्थिक परेशानी नहीं होगी। शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें। पुराने बकाया पैसे मिल सकते हैं और बैंक लोन भी पास हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मिलेगी। कुछ महिलाओं को ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन पर खर्च करना पड़ सकता है। दिन का दूसरा भाग दान-पुण्य के लिए भी शुभ है।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल: धनु राशि वालों को आज कोई गंभीर बीमारी का योग नहीं है। हालांकि कुछ महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। फेफड़ों और किडनी से जुड़ी हल्की परेशानी भी हो सकती है। बच्चों को खेलते समय सावधानी रखनी चाहिए, चोट लग सकती है। एडवेंचर एक्टिविटी, खासकर पानी से जुड़े खेल आज अवॉयड करें। दिन का दूसरा भाग शराब और तंबाकू छोड़ने के लिए अच्छा है।