धनु राशिफल 28 नवंबर : धनु राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, स्वास्थ्य, धन, सबकुछ रहेगा बढ़िया

धनु राशिफल 28 नवंबर : धनु राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, स्वास्थ्य, धन, सबकुछ रहेगा बढ़िया

Sagittarius Horoscope Rashifal 28 November 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि वाले आज कोशिश करें कि रिश्ते में चल रहे मसलों को मिल-बैठकर सुलझा लें।

Fri, 28 Nov 2025 06:10 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 28 नवंबर 2025: आज कोशिश करें कि रिश्ते में चल रहे मसलों को मिल-बैठकर सुलझा लें। काम की जिम्मेदारियां आपको मजबूत बनाएंगी। पैसे और सेहत दोनों ही अच्छे रहेंगे।

लव राशिफल: रिश्ते को बचाए रखने का सबसे आसान तरीका है- खुलकर बात करना। आज आपके पार्टनर को आपके समय और साथ की जरूरत है, इसलिए थोड़ा वक्त निकालकर बैठें, बात करें, भावनाएं शेयर करें। ईमानदार रहें और पार्टनर को स्पेस भी दें। शाम के बाद का समय रोमांटिक डिनर या परिवार से मिलवाने के लिए बढ़िया रहेगा। कुछ रिश्तों में आज ज्यादा बातचीत की जरूरत होगी। इगो को एकदम पीछे रखें। ऑफिस वाले रोमांस से दूर रहें, नहीं तो इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर पड़ेगा।

करियर राशिफल: आज आपकी लगन और मेहनत मैनेजमेंट को साफ दिखेगी और वे इसे पॉजिटिव तरीके से लेंगे। जिनका आज इंटरव्यू है, उनके लिए दिन शानदार रहेगा। नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें- आपके लिए फायदे का सौदा होगा। महिला प्रोफेशनल्स को प्रमोशन या पद में बदलाव का अच्छा मौका मिल सकता है। आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी और आर्किटेक्चर में काम करने वालों को विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं। उद्यमी अपने बिजनेस को नई जगहों तक ले जा सकते हैं और फंड की कोई कमी नहीं होगी। कंपटीटिव एग्जाम देने वाले छात्र आज अपने रिजल्ट को लेकर आत्मविश्वास में रहेंगे।

आर्थिक राशिफल: आज पुरानी इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा। परिवार में चल रहे किसी प्रॉपर्टी विवाद को खत्म करने पर गंभीरता से बात हो सकती है। कुछ लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजार से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। घर के बड़े आज बच्चों में संपत्ति बांटने पर भी विचार कर सकते हैं। महिला जातक दोपहर के बाद घर या गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर सकती हैं। बिजनेस करने वालों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा- फंड और मौके दोनों मिलेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं दिख रही है। हल्की सर्दी या वायरल हो सकता है। बच्चों को आज दांतों से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। बुजुर्ग दवाइयों को लेकर सतर्क रहें। गर्भवती महिलाएँ किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट से दूर रहें। जैसे- रॉक क्लाइंबिंग या स्कीइंग।रात में गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें। अनियमित खाने-पीने से परहेज करें और किसी भी गलत आदत से दूरी बनाए रखें।

