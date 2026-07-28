धनु राशिफल 28 जुलाई 2026: सूर्य और गुरु हर बात को हल्के में नहीं लेने का दे रहे संकेत, निर्णय सोच कर लें
Sagittarius Horoscope Today 28 July 2026: परिवार में कोई छोटा उत्सव, मिलना जुलना या सामाजिक बुलावा बन सकता है। अलग अलग स्रोतों से छोटी मदद, जानकारी या सुविधा मिलने के योग हैं। पढ़ें आज का धनु राशिफल।
Sagittarius Horoscope Today 28 July 2026: दिन की शुरुआत आपके व्यक्तित्व, मूड और आत्मविश्वास पर सीधा असर डालेगी। लोग आपकी मौजूदगी नोटिस करेंगे और आप भी अपने फैसलों को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे। फिर भी भीतर हल्की संवेदनशीलता बनी रह सकती है, क्योंकि कुछ बातों को आप दूसरों से ज्यादा गहराई से महसूस करेंगे। परिवार में कोई छोटा उत्सव, मिलना जुलना या सामाजिक बुलावा बन सकता है। अगर बाहर जाने का प्लान बने और फिर आप उसे बदल दें, तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिन बढ़ने पर मन घर और अपने लोगों की तरफ झुकेगा। शाम के करीब ध्यान धन, परिवार और बोलचाल पर आ जाएगा। आपकी बातों में अपनापन रहेगा और लोग प्रभावित होंगे। जीवनसाथी या करीबी साथी परिवार से जुड़े मामले में सहयोगी रहेंगे। सूर्य और गुरु का प्रभाव यह बता रहा है कि फिलहाल हर बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुछ मुद्दे भीतर से बदल रहे हैं, इसलिए निर्णय लेते समय भावनाओं और व्यावहारिकता दोनों को साथ रखें। अलग अलग स्रोतों से छोटी मदद, जानकारी या सुविधा मिलने के योग हैं।
धनु राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आपका अंदाज खुला और साफ रहेगा। पहले हिस्से में आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात समझे और आपकी भावना को मान दे। अगर ऐसा न हो तो थोड़ी निराशा हो सकती है। दांपत्य जीवन में साथी परिवार के किसी काम, आयोजन या निर्णय में साथ देगा, जिससे भरोसा बढ़ेगा। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत में हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए। दोपहर के बाद वाणी का असर बढ़ेगा। प्यार जताने, मनाने या दिल की बात कहने के लिए यह समय अच्छा रहेगा। किसी पुराने उलझाव को नरमी से सुलझाया जा सकता है। परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, इसलिए शब्दों का इस्तेमाल समझदारी से करें।
धनु राशि का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में दिन मिश्रित है, लेकिन उपयोगी है। शुरुआत में आत्मविश्वास रहेगा, पर हर काम अकेले करने की जिद न पालें। साझेदारी, क्लाइंट डीलिंग, इंटरव्यू, प्रस्तुति या सलाह मशविरा वाले काम में बुध मददगार रहेगा। दूसरे की राय से फायदा हो सकता है। जो विद्यार्थी हैं, वे अपनी लय पकड़ सकते हैं, खासकर अगर पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटकर करें। दिन के बाद के हिस्से में एकाग्रता पैसे, डेटा, व्यावहारिक विषयों या रटने वाले हिस्से पर ज्यादा टिकेगी। करियर में कोई बड़ी छलांग का दावा नहीं है, पर काम की गुणवत्ता से भरोसा जरूर बढ़ सकता है। जो लोग फ्रीलांस या व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें एक से अधिक स्रोतों से काम या पूछताछ मिल सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लें।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक रूप से संतोष का भाव बन सकता है। खर्च और आय का संतुलन संभलता दिखेगा। दोपहर के बाद धन से जुड़ी सोच ज्यादा व्यावहारिक होगी, इसलिए बजट, बचत, घरेलू जरूरत और जरूरी खरीद के बीच सही क्रम बैठाया जा सकता है। अलग अलग जगह से छोटी रकम, भुगतान, सहायता या लंबित पैसा मिलने की संभावना है, लेकिन उसे तय मानकर न चलें। बिना जरूरत की शॉपिंग टालना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर निवेश का विचार हो, तो पहले जांच और सीमा तय करना जरूरी है। मीठी वाणी से काम निकल सकता है, पर आर्थिक फैसला सिर्फ बातों पर न करें।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन सुबह का जोश शाम तक वही बना रहे, इसकी गारंटी नहीं है। थोड़ा आराम और नियमित पानी जरूरी रहेगा। स्क्रीन या तेज रोशनी से थकान महसूस हो तो बीच में आंखों को आराम दें। अनियमित भोजन या देर से खाना सुस्ती ला सकता है। घर का सादा खाना बेहतर रहेगा। मन में चल रही गहरी बातें भी शरीर को भारी बना सकती हैं, इसलिए हल्की वॉक या शांत संगीत से राहत मिलेगी।
आज की सलाह: बोलने से पहले भावनाओं को छांट लें, फिर शब्द अपने आप असरदार बनेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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