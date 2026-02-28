Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 28 फरवरी 2026: लव लाइफ में अंहकार को ना दें जगह, आर्थिक मामलों में आ सकती हैं चुनौतियां

Feb 28, 2026 07:08 am ISTDr JN Pandey
Sagittarius Horoscope Rashifal 28 February 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन?

Sagittarius Horoscope Rashifal 28 February 2026: आज धनु राशि वाले भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला ना लें। लव रिलेशनशिप में चल रही समस्याओं को सुलझाएं और कार्यस्थल पर सीनियर्स की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करें। धन से जुड़े मामलों को सावधानी से संभालें। लव लाइफ में अहंकार को जगह न दें, इससे रिश्ता और भी खराब हो जाता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए नई जिम्मेदारियां स्वीकार करें और अपनी योग्यता साबित करें। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और कोई बड़ी बीमारी परेशान नहीं करेगी। चलिए नीचे लव, करियर, हेल्थ, मनी का विस्तृत हाल जानते हैं।

धनु लव राशिफल
आज रिश्तों के मामले में थोड़ी समझदारी दिखाने की जरुरत है। क्योंकि आज आपके व्यवहार का रिश्ते पर बड़ा असर पड़ेगा। कोशिश करें कि तनावपूर्ण समय में शांत रहें और अपने साथी का मनोबल बढ़ाएं। अविवाहित महिलाओं को आज किसी कार्यक्रम या ऑफिस समारोह में विवाह प्रस्ताव मिल सकता है। अपने पार्टनर का निजी और पेशेवर जीवन में सहयोग करें। जो लोग यात्रा पर हैं, वे अपने प्रिय से फोन पर बात करके अपनी भावनाएं व्यक्त करें। पुराने प्रेमी के जीवन में वापस आने की भी संभावना है।

धनु करियर राशिफल
आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने के लिए आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ सकता है, जिससे क्लाइंट और सीनियर्स आपकी सराहना करेंगे। आपकी संवाद क्षमता से आप ग्राहकों से जुड़े मुद्दों को सुलझा पाएंगे। कला, संगीत या लेखन जैसे क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर मिलेंगे। व्यापारी अपने व्यापार को नए क्षेत्रों में फैलाने में सफल रहेंगे। पहली नौकरी के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को सफलता मिल सकती है। काम पर ध्यान केंद्रित रखें और गपशप से दूर रहें।

धनु मनी राशिफल
धनु राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपको बढ़ी सैलरी मिल सकती है, लेकिन यह आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होगी। दिन का दूसरा हिस्सा किसी मित्र के साथ धन संबंधी विवाद सुलझाने के लिए अच्छा है। शेयर बाजार में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें। व्यापारी व्यापार विस्तार में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ पुरुषों को चिंता या मधुमेह से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। हड्डियों से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। अगर यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ऐसे स्थान पर जाएं जहां आपको शांति और सुकून मिले। दिन का दूसरा भाग तंबाकू और शराब छोड़ने के लिए शुभ है। बच्चों को हल्की चोट या खरोंच लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
