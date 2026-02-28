धनु राशिफल 28 फरवरी 2026: लव लाइफ में अंहकार को ना दें जगह, आर्थिक मामलों में आ सकती हैं चुनौतियां
Sagittarius Horoscope Rashifal 28 February 2026 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन?
Sagittarius Horoscope Rashifal 28 February 2026: आज धनु राशि वाले भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला ना लें। लव रिलेशनशिप में चल रही समस्याओं को सुलझाएं और कार्यस्थल पर सीनियर्स की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करें। धन से जुड़े मामलों को सावधानी से संभालें। लव लाइफ में अहंकार को जगह न दें, इससे रिश्ता और भी खराब हो जाता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए नई जिम्मेदारियां स्वीकार करें और अपनी योग्यता साबित करें। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और कोई बड़ी बीमारी परेशान नहीं करेगी। चलिए नीचे लव, करियर, हेल्थ, मनी का विस्तृत हाल जानते हैं।
धनु लव राशिफल
आज रिश्तों के मामले में थोड़ी समझदारी दिखाने की जरुरत है। क्योंकि आज आपके व्यवहार का रिश्ते पर बड़ा असर पड़ेगा। कोशिश करें कि तनावपूर्ण समय में शांत रहें और अपने साथी का मनोबल बढ़ाएं। अविवाहित महिलाओं को आज किसी कार्यक्रम या ऑफिस समारोह में विवाह प्रस्ताव मिल सकता है। अपने पार्टनर का निजी और पेशेवर जीवन में सहयोग करें। जो लोग यात्रा पर हैं, वे अपने प्रिय से फोन पर बात करके अपनी भावनाएं व्यक्त करें। पुराने प्रेमी के जीवन में वापस आने की भी संभावना है।
धनु करियर राशिफल
आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने के लिए आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ सकता है, जिससे क्लाइंट और सीनियर्स आपकी सराहना करेंगे। आपकी संवाद क्षमता से आप ग्राहकों से जुड़े मुद्दों को सुलझा पाएंगे। कला, संगीत या लेखन जैसे क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर मिलेंगे। व्यापारी अपने व्यापार को नए क्षेत्रों में फैलाने में सफल रहेंगे। पहली नौकरी के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को सफलता मिल सकती है। काम पर ध्यान केंद्रित रखें और गपशप से दूर रहें।
धनु मनी राशिफल
धनु राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपको बढ़ी सैलरी मिल सकती है, लेकिन यह आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होगी। दिन का दूसरा हिस्सा किसी मित्र के साथ धन संबंधी विवाद सुलझाने के लिए अच्छा है। शेयर बाजार में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें। व्यापारी व्यापार विस्तार में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ पुरुषों को चिंता या मधुमेह से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। हड्डियों से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। अगर यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ऐसे स्थान पर जाएं जहां आपको शांति और सुकून मिले। दिन का दूसरा भाग तंबाकू और शराब छोड़ने के लिए शुभ है। बच्चों को हल्की चोट या खरोंच लग सकती है।
