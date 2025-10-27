धनु राशिफल 27 अक्टूबर : धनु राशि वालों की लव लाइफ रहेगी शानदार, पाटर्नर के साथ बिताएंगे अच्छा समय

संक्षेप: Sagittarius Horoscope Rashifal 21 October 2025 Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। आज आपकी लव लाइफ शानदार रहेगा, जहां आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 27 अक्टूबर 2025: आज आपकी लव लाइफ शानदार रहेगा, जहां आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। प्रोफेशनल चुनौतियां हल करने की कोशिश करें ताकि बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।रिश्तों को और समय दें और काम को पूरी मेहनत से करें। कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी।

लव राशिफल: आपके लव अफेयर में आज कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं और पार्टनर थोड़ा स्टबर्न यानी जिद्दी हो सकता है। इस बारे में खुलकर बात करें और बहस से बचें क्योंकि इससे अनबन बढ़ सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल न देने दें, वरना कन्फ्यूजन बढ़ेगा। सिंगल महिलाएं किसी अनपेक्षित व्यक्ति से प्रपोजल पा सकती हैं, जो आपको सरप्राइज करेगा। शादीशुदा महिलाएं आज प्रेग्नेंसी से जुड़ी अच्छी खबर सुन सकती हैं और फैमिली बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: आज आपको अपनी प्रोफेशनल योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा। टीम मीटिंग्स में नए आइडियाज शेयर करें और ऑफिस में सबके साथ अच्छा रवैया रखें। कुछ नए असाइनमेंट्स के लिए आपको ऑफिस में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है। जो लोग आईटी, हेल्थकेयर, एनीमेशन, आर्किटेक्चर या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, उन्हें अपनी स्किल्स दिखाने का सुनहरा मौका मिलेगा। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। नए मौके मिलेंगे और आप बिजनेस को नए इलाकों तक बढ़ाने का सोच सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन बिना सोचे-समझे खर्च न करें। आज रियल एस्टेट में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस यानी जोखिम वाले कामों में पैसा लगाना सही नहीं होगा। दोपहर के बाद चैरिटी में दान करना शुभ रहेगा। पैसों को लेकर परिवार में झगड़ा न करें। कुछ बिजनेसमैन को अपने स्पाउस या सिब्लिंग्स से आर्थिक मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें और थोड़ा वक्त दोस्तों या परिवार के साथ बिताएं। डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं और पुरुष जातकों को तंबाकू छोड़ने की जरूरत है। जो टू-व्हीलर चलाते हैं, वे हेलमेट पहनना न भूलें और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। जिनकी सर्जरी शेड्यूल है, वे उसे आज आगे बढ़ा सकते हैं। बुजुर्गों को घुटनों में दर्द या नींद की कमी की शिकायत रह सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com