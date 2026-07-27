धनु राशिफल 27 जुलाई 2026: किस्मत देगी साथ, लेकिन एक गलती पड़ सकती है भारी, रहें सतर्क
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और नए अवसर लेकर आ सकता है। करियर और कारोबार में आपकी मेहनत की सराहना होगी तथा नए संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे।
Sagittarius Horoscope Today 27 July 2026: आपके लिए यह दिन हफ्ते के उपयोगी दिनों में गिना जा सकता है। व्यक्तित्व में आकर्षण, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा साफ दिखेगी। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके काम की सराहना भी कर सकते हैं। फिर भी भीतर कहीं हल्की उलझन बनी रह सकती है। एक तरफ उत्साह रहेगा, दूसरी तरफ कुछ फैसलों में आप खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि जरूरी निर्णय लेते समय समय लें। जल्दबाजी या सिर्फ मूड के आधार पर फैसला करना ठीक नहीं होगा। कामकाज, समाज, संपर्क और अपनी छवि के मामले में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। जिन लोगों का व्यापार है, उन्हें अलग अलग स्रोतों से पूछताछ, ऑर्डर या काम की संभावना बन सकती है। चंद्रमा आपके स्वयं के भाव में होने से भावनाएं भी तेज रहेंगी और उपस्थिति भी। दिन का पहला हिस्सा ज्यादा सीधा और निर्णायक रहेगा, बाद में मन थोड़ा सहज होकर संबंधों और सुविधा की ओर झुकेगा। सम्मान मिलना अच्छा लगेगा, पर विनम्रता बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी।
धनु राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आकर्षण और अपनापन रहेगा, लेकिन मन की उलझन अगर साफ नहीं करेंगे तो सामने वाला आपको बदलता हुआ महसूस कर सकता है। पार्टनर से बातचीत में ईमानदारी रखें। अगर किसी बात पर कन्फ्यूजन है तो उसे घुमाकर न कहें। शादीशुदा लोगों के लिए साथ में समय बिताने से बहुत सी बातें सहज हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में रोमांटिक मूड रहेगा, पर वादा वही करें जिसे निभा सकें। दूर के रिश्तेदार या अलग शहर में रहने वाले किसी करीबी से संपर्क भी अच्छा महसूस कराएगा।
धनु राशि का करियर राशिफल
काम के मोर्चे पर अच्छी पकड़ बन सकती है। बिजनेस वालों के लिए नए संपर्क, नए ग्राहक या पुरानी पहचान से काम निकलने के योग हैं। नौकरी करने वालों को भी मीटिंग, प्रस्तुति, समन्वय और सार्वजनिक व्यवहार में फायदा मिलेगा। सम्मान या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। फिर भी किसी बड़े प्रस्ताव, साझेदारी या करियर मोड़ पर अंतिम फैसला सोच समझकर लें। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन उत्साहवर्धक है। ध्यान अच्छी तरह लग सकता है, खासकर जब आप स्पष्ट लक्ष्य बनाकर पढ़ें। चर्चा आधारित पढ़ाई, टेस्ट तैयारी और इंटरव्यू अभ्यास में लाभ होगा।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में अवसर दिख सकते हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश या सुनी सुनाई सलाह पर कदम बढ़ाना ठीक नहीं होगा। बाजार, ट्रेडिंग, सट्टा या तेज मुनाफे वाली योजनाओं में सीमा रखें। कमाई के मौके बन सकते हैं, पर हर अवसर लाभ में बदले, यह मानकर न चलें। खर्च की दिशा समझदारी से तय करें। यदि कारोबार में ऑर्डर बढ़ते दिखें तो भी भुगतान चक्र और शर्तें साफ रखना जरूरी है। संयमित निवेश और बंटा हुआ बजट ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन भावनात्मक उतार चढ़ाव के कारण थकान जल्दी महसूस हो सकती है। ज्यादा बोलना, लगातार चलना या कामों का ढेर लेना शाम तक बोझ बना सकता है। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी शांति आपके लिए जरूरी है। नींद का समय न बिगाड़ें। मन शांत रहे तो शरीर भी साथ देगा।
आज की सलाह: सम्मान मिलने पर भी निर्णय धीरे लें, और उत्साह में बजट या वादा ज्यादा बड़ा न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र