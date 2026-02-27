धनु राशिफल 27 फरवरी: धनु राशि के लिए बन रहे हैं धन लाभ के योग, शादीशुदा लोग भूलकर भी किसी गलत रिश्ते में ना फंसे
Sagittarius Horoscope 20 February 2026 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।
Sagittarius Horoscope Today 27 February 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: लव लाइफ में चल रही दिक्कत को सुलझाएं। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। काम में आने वाली हर चुनौती को पार करने की कोशिश करें। साथ ही आज अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाही ना करें। आज प्यार से जुड़ी हर बात को समझदारी से संभालें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पैसों के मामले में आज अच्छे योग बन रहे हैं। नीचे विस्तार से पढ़ें आज के लिए धनु राशि की विस्तृत राशिफल-
धनु 27 फरवरी लव राशिफल
आज रिश्ते में थोड़ी तनातनी हो सकती है। ऐसे में आप धैर्य रखें। बहस के दौरान शब्दों का सोच-समझकर इस्तेमाल करें क्योंकि आपकी बातों से पार्टनर का दिल दुख सकता है। अपनी बात को सही तरीके से सामने रखें। शाम के बाद पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं। कोशिश करें कि आज आप पुराने रिश्तों पर किसी भी तरह की कोई भी चर्चा ना करें। छोटी-मोटी परेशानियों के बावजूद आप पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। शादीशुदा लोग आज किसी भी गलत रिश्ते से दूर रहें, नहीं तो जिंदगी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी।
धनु 27 फरवरी करियर राशिफल
धनु राशि वाले लोग आज क्रिटिसिज्म को भी सकारात्मक रूप से लें। ऑफिस मीटिंग में अपने विचार खुलकर रखेंगे तो लोगों को आपकी बातें सही से समझ आएंगी। कुछ लोगों को आज नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। जो लोग नोटिस पीरियड में हैं, वो इंटरव्यू दे सकते हैं और उन्हें सफलता भी मिलेगी। कुल मिलाकर करियर के लिहाज से दिन अच्छा ही जाएगा। फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल से जुड़े लोगों को आज लाभ होगा। बिजनेस से जुड़े लोग आज नया विस्तार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
धनु 27 फरवरी मनी राशिफल
आज धनु राशि वालों को पैसे के मामले में सोच-समझकर ही कदम उठाना चाहिए। आज परिवार में पैसों को लेकर कुछ तनाव होने की संभावना है। भुगतान से जुड़ी कोई चीज आपकी दोस्ती पर गहरा असर डाल सकती है। इन्वेस्टमेंट के दौरान रुकावट आ सकती है। हालांकि कुल मिलाकर आज आपको धन लाभ जरूर होगा। आज धनु राशि वाले नई प्रॉपर्टी या फिर गाड़ी ले सकते हैं। वहीं आज के दिन कुछ लोगों को किसी कानूनी मामले में खर्चा करना पड़ सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज टैक्स की चिंता हो सकती है।
धनु 27 फरवरी हेल्थ राशिफल
आज धनु राशि वाले जातक अपनी हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क ना लें। अगर कुछ सही नहीं लग रहा है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कुछ लोगों को आज वायरल बुखार, पाचन से संबंधित दिक्कत हो सकती है। कुछ जातकों को स्किन से जुड़ी दिक्कत होगी। महिला जातकों को स्त्री रोग संबंधित दिक्कत हो सकती है। पानी पर्याप्त मात्रा में पीने की कोशिश करें। शराब से दूर रहें। किसी भी तरह का तनाव ना लें। अगर ओवरथिकिंग करके परेशान हो रहे हैं तो किसी खास और भरोसेमंद दोस्त से चीजें शेयर करें। आज एडवेंटर स्पोर्ट्स के वक्त थोड़ा सावधान रहें। ट्रेकिंग या फिर माउंटेन बाइकिंग करते वक्त सतर्क रहें। साथ ही आज गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट