आज का धनु राशिफल (26 नवंबर 2026): खर्च की खींचतान कम रहेगी, काम लगातार मेहनत से सुलझेंगे
Dhanu rashifal today: आज धनु राशि वालों को परिवार के साथ सैर और प्रेम प्रस्ताव के लिए अच्छा दिन रहेगा। सेहत की अनदेखी से सावधान रहें। पढ़ें आज का धनु राशि का विस्तृत राशिफल।
परिवार के लोग आज आपके साथ पिकनिक पर जाएंगे और रोज की भागदौड़ से अलग सुखद समय बीतेगा। अपनों के बीच हंसी और बातचीत दिन का खास हिस्सा रहेगी। आराम की जगह पर बैठना या थोड़ी देर घूमना मन को अच्छा लगेगा। आज आनंद और सुखसुविधा का अनुभव प्रमुख रहेगा। किसी अपने के लिए उपहार लेने की इच्छा भी होगी। सिंह राशि के नौवें भाव में केतु पुरानी मान्यताओं या किसी तय विचार से थोड़ा पीछे हटने का भाव देगा। हर बात को पहले वाले ढंग से देखने की इच्छा कम होगी। बाहर जाने की खुशी के बीच अपने शरीर की जरूरतों की अनदेखी से बचें। साथ बिताया समय अच्छा रहेगा, पर कार्यक्रम बहुत भर लेने से आराम का हिस्सा घट सकता है।
करियर और शिक्षा
दिन की शुरुआत में काम की व्यस्तता रहेगी और दफ्तर के किसी साथी की मांग ध्यान खींचेगी। उसे संभालने के बाद आगे की योजना सहज लगेगी। इस क्रम में चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृषभ राशि के छठे भाव में रहेगा, फिर सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के सातवें भाव में आएगा। शुरुआती काम लगातार मेहनत से सुलझेंगे और उसके बाद साझेदारी की बात मुख्य होगी। कारोबारी संपर्क से चर्चा में दूसरे पक्ष की जरूरत महत्वपूर्ण रहेगी। पढ़ाई में किसी विषय को लेकर पुराने आग्रह से दूरी महसूस होगी। सिंह राशि के नौवें भाव में मंगल सीखने या यात्रा से जुड़ी बात में जोश देगा, साथ ही छोटी चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। अपनी बात समझाते समय आवाज सहज रखें।
आज का धनु राशि आर्थिक स्थिति
आज पैसे की बातचीत में परिवार के साथ अच्छे समय का खर्च सामने रहेगा। घूमने या आराम की सुविधा पर रकम लगाने की इच्छा होगी। किसी मित्र या जीवनसाथी के लिए उपहार का विचार भी इसी खर्च का हिस्सा बनेगा। आनंद की चाह के कारण उपलब्ध विकल्प अधिक आकर्षक लगेंगे। कारोबारी काम में दूसरे व्यक्ति के साथ खर्च या हिस्सेदारी की चर्चा होने की संभावना है। उसे समझने में सामने वाले की जरूरत पर ध्यान जाएगा। आज का संकेत कमाई की किसी बड़ी छलांग का दावा नहीं करता, इसलिए अपेक्षा सहज रखना उपयोगी होगा। बाहर निकलने से पहले घूमने और उपहार की कुल सीमा तय करें। इससे साथ के समय में खर्च की खींचतान कम रहेगी।
आज का धनु लव राशिफल
अविवाहित लोगों के लिए मित्रों या रिश्तेदारों के माध्यम से विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। घर में इस विषय पर चर्चा होगी तो आपकी पसंद भी सामने आएगी। प्रेम में अपनी भावना कहने के लिए दिन अनुकूल है। किसी मित्र के प्रति लगाव है तो बात आगे रखने का आत्मविश्वास मिलेगा। पहले से संबंध में हैं तो साथ समय बिताने की इच्छा प्रबल रहेगी। जीवनसाथी को उपहार देने का विचार अपनापन बढ़ाएगा। परिवार के साथ पिकनिक में छोटे प्रसंग भी खुशी देंगे। बातचीत का विषय काम से हटकर एकदूसरे की पसंद पर आएगा। किसी विचार पर असहमति हो तो उसे पूरे रिश्ते की कसौटी न बनाएं। आज साथ होने का सुख अधिक गहरा लगेगा।
आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल
आनंद का दिन होने पर भी सेहत के प्रति सतर्कता रखनी होगी। बाहर घूमने और सुविधाओं का सुख लेने में अपनी सहज सीमा भूलने की संभावना है। काम की शुरुआती व्यस्तता के बाद आराम की जरूरत महसूस हो सकती है। यात्रा की चर्चा में उत्साह रहेगा, फिर भी लगातार सक्रिय रहना थकाने वाला हो सकता है। किसी तकलीफ को केवल व्यस्तता मानकर टालना ठीक नहीं होगा। असुविधा बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें। मन अच्छा रहने का असर दिन के अनुभव पर पड़ेगा और परिवार का साथ राहत देगा। अपने कार्यक्रम में आराम का एक ठहराव रखें। लौटकर घर की शांति अच्छी लगेगी और साथ बिताए पलों की बात होगी।
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शुभ अंक
2
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
अपनी भावना कहने के लिए साथी के साथ शांत समय चुनें।
क्या न करें
घूमने के उत्साह में अपनी शारीरिक असुविधा को न टालें।
कल का राशिफल
कल जीवनसाथी का साथ मिलेगा, मन प्रेममय रहेगा। पढ़ाई अनुकूल होगी। नए साझेदार या प्रस्ताव से कारोबार बढ़ने के योग हैं। बचत अच्छी रहेगी। जोखिमभरे निवेश से बचें, खानपान संभालें और व्यायाम करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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