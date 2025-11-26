Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 26 नवंबर: धनु राशि के बिजनेसमैन आज इस काम से रहें बिल्कुल सावधान, दोपहर का टाइम भी बहुत जरूरी

धनु राशिफल 26 नवंबर: धनु राशि के बिजनेसमैन आज इस काम से रहें बिल्कुल सावधान, दोपहर का टाइम भी बहुत जरूरी

संक्षेप:

Sagittarius Horoscope 26 November 2025 Aaj Ka Dhanu Rashifal Future Prediction: राशि चक्र की यह 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।

Wed, 26 Nov 2025 07:04 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Sagittarius Horoscope Today, धनु राशिफल 26 नवंबर 2025: रोमांस से जुड़ी दिक्कतों को सुलझाएं। काम की जगह पर होने वाली दिक्कतों को कॉन्फिडेंस के साथ संभालें। आज बड़े फाइनेंशियल फैसलों पर सोचें। सेहत आपको परेशान कर सकती है।

धनु लव लाइफ: आज प्यार के मामले को प्रोडक्टिव बनाए रखें। रिश्ते में बहस से बचें। आज आपको सुनने वाला एक अच्छा पार्टनर बनने की जरूरत है। नए लवर्स के लिए दोपहर का टाइम भी बहुत जरूरी है। प्यार के मामले में दोपहर का समय शुभ है। आप अपने क्रश का दिल जीत सकते हैं और रिश्ते में एडवेंचर रहेगा। उन एक्टिविटीज में शामिल होने की कोशिश करें, जिन्हें आप साथ में करने के लिए लंबे समय से तरस रहे थे। दिन खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका नाइट ड्राइव है।

करियर राशिफल: नई जिम्मेदारियां लेते समय रियलिस्टिक बनें। जब आपको कोई नया रोल दिया जाए, तो उसे पूरा करने के लिए एक पक्की तारीख दें क्योंकि इससे आप बाद में शर्मिंदगी से बचेंगे। काम पर आपका डिसिप्लिन आपको टाइट डेडलाइन के साथ नई जिम्मेदारियां लेने में मदद करेगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से क्लाइंट्स को इम्प्रेस करें। आईटी, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, लीगल, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और एडिटिंग प्रोफेशनल्स का आज शेड्यूल टाइट रहेगा। स्टूडेंट्स बिना ज्यादा मुश्किल के एग्जाम पास कर लेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: फाइनेंशियल सफलता मिलेगी। इससे सभी पेंडिंग अमाउन्ट क्लियर करने और बैंक लोन चुकाने में मदद मिलेगी। महिलाएं आज ज्वेलरी खरीद सकती हैं जबकि बिजनेसमैन नए एरिया में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। आप आज विदेश ट्रिप के लिए फ्लाइट टिकट और होटल रिजर्वेशन भी बुक कर सकते हैं। बिजनेसमैन को नई पार्टनरशिप डील साइन करते समय सावधान रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय सावधानी बरतें।

सेहत राशिफल: आज हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आंखों से जुड़ी दिक्कतें होंगी। आपको डाइजेस्टिव दिक्कतें भी हो सकती हैं। भारी सामान उठाने से बचें। आज प्रोटीन से भरपूर हेल्दी खाना खाएं। बच्चों को आज गले में दर्द या छींक आ सकती है। बुज़ुर्गों को ज्यादा समय घर के अंदर बिताना चाहिए। महिलाओं को पीरियड्स से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं और कुछ लोगों को स्किन से जुड़ी एलर्जी भी हो सकती है। गाड़ी चलाते समय आपको सभी ट्रैफिक नियमों का भी पालन करना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

